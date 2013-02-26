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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 20:00 BJT

英国经济: 英央行副总裁塔克称英国实际汇率需下降

路透伦敦2月26日 - 英国央行副总裁塔克:分析来讲,英国实际汇率需要下降

* 英国央行副总裁塔克:如果我们暗示将永久容忍高通胀,那么将导致名义汇率下降而非实际汇率,对贸易没有帮助
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