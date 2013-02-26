中国金融：标普料中资银行业年末不良贷款率将达3%，盈利能力续下滑

路透香港2月27日 - 因继续面临出口增长乏力、地方融资平台债务繁重及制造业产能过剩拖累等挑战，评级机构标准普尔周二表示，中国银行业贷款质量和盈利能力今年将进一步下滑，预计今年末不良贷款率将达3%左右。

标普亦表示，随着中国国内经济的走稳、出口的总体持稳及预期中的政策放松均限制银行业不良贷款的整体下滑幅度。预计截至2012年底不良贷款率略高于2%，中资银行财务表现将变弱，但依旧可控。

“中资银行业2012年贷款增速将稳定在14%-15%左右，国内企业债券发行规模将保持强劲增长态势，增幅在40%左右。上述两个因素以及稳定的贷款成本应改善企业借款人获得信贷的渠道以及它们对债务还本付息的实力。”报告称。

标普并表示，相信中国政府将继续对地方政府融资平台实施有序的监管容忍，从而防止不良贷款出现飙升。今年剩余时间内此类平台的贷款质量出现显着下滑的概率较低。但是，地方政府融资平台内生的信用风险尚未得到充分解决，并将继续上升，因这些项目需要借助额外的债务才能完工。

标普认为，中资银行的盈利能力进一步下降，主因信贷损失上升及净利差下降。中资银行业的平均资产收益率2012年预计将降至1.1%，低于2011年的1.2%，而2013年平均资产收益率则下降至0.9%-1%。

此外，如果金融脱媒的步伐加快引发不可持续的价格战，则中资银行盈利能力的下滑速度将变得更为剧烈。中资银行业已经面临快速的金融脱媒。银行贷款在社会融资规模中所占比例正在下降，而财富管理产品所占比例则快速增长。

2012年新增银行贷款和未贴现银行承兑汇票在中国社会融资规模中所占比例为64.5%，低于上一年度的70.7%。

标普表示，尽管金融脱媒对净利差的影响仍然不大且可控。而真正的下行风险在于低估的信贷风险以及由此导致的出乎意料的信贷损失。如“影子银行业务”中，银行通常扮演财富管理产品分销商或委托贷款中间人的角色，如果融资人受大量违约的拖累而受损，银行业亦会受到池鱼之灾。