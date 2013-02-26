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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 19:52 BJT

英国经济: 央行副总裁塔克称必要时央行会采取进一步行动

路透伦敦2月26日 - 英国央行副总裁塔克称,货币政策委员会(MPC)中没人认为量化宽松已经到头,准备在必要时进一步行动.

(完)
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