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市场报道 | 2013年 2月 26日 星期二 20:57 BJT

表格: 2月23日止当周美国连锁店销售较前周上扬0.1%--ICSC/高盛

路透2月26日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,2月23日止当周美国连锁店销售较前周上扬0.1%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

2月23日 531.3 2.9 0.1

2月16日 530.7 1.8 2.7

2月 9日 516.8 2.1 -2.5

2月 2日 530.0 2.6 2.4

(完) (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
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