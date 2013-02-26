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市场报道 | 2013年 2月 26日 星期二 22:05 BJT

美国数据: 2月23日止当周连锁店销售较上年同期增长2.7%--Redbook

路透纽约2月26日 - Redbook Research周二公布的报告显示,2月23日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长2.7%.

2013年2月截至目前为止连锁店销售较上年同期增长2.7%,较前月增长1.4%.(完)

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(编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
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