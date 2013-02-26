美国数据:12月标普/Case-Shiller房价指数经季节调整较前月升0.9%

路透纽约2月26日 - 周二公布的一份备受关注的调查报告显示,12月美国独栋屋价格上升,12月房价同比升幅为逾六年来最大,因楼市站稳脚根.

12月标普/Case-Shiller 20个大都会地区房价指数经季节性调整后较前月增长0.9%,优于分析师原本预期的增长0.5%.

"房价在2012年稳健增长,"标准普尔指数委员会主席David Blitzer在声明中说.

12月,20个城市房价指数较上年同期跳升6.8%,优于预期的上升6.6%,且录得2006年7月来最大同比升幅.

2012年第四季房价经季节性调整后较上年同期上升2%.(完)