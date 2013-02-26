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市场报道 | 2013年 2月 26日 星期二 23:06 BJT

表格: 美国2月消费者信心指数为69.6,预估为61.0--经济咨商会

路透2月26日 - 美国经济谘商会周二公布,2月美国消费者信心指数增至69.6,1月修正后为58.4,前值为58.6. 此前路透访问的分析师预估中值显示,2月消费者信心指数料为61.0. 以下为具体数据:

2月 1月 1月初值 12月 整体指数 69.6 58.4 58.6 66.7 现况指数 63.3 56.2 57.3 64.6 预期指数 73.8 59.9 59.5 68.1 (完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选 (编译 母红; 审校 于春红)
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