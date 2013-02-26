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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 23:05 BJT

表格:美国1月新屋销售较前月猛增15.6%,年率为43.7万户

路透2月26日 - 美国商务部周二公布,1月新屋销售年率为43.7万户,预估为38.1万户,12月修正后为37.8万户(前值为36.9万户). 经季节因素调整后的1月新屋销售数据如下(单位为千户):

变动率% 1月 12月 12月前值 11月 11月前值 2012年1月 总户数 15.6 437 378 369 393 398 339 (完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

(编译 母红; 审校 于春红)
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