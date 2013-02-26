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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 23:03 BJT

表格: 美国里奇蒙联邦储备银行2月综合制造业指数为正6,1月为负12

路透2月26日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二公布,2月综合制造业指数为正6,1月为负12. 以下为具体数据及分项:

2月 1月 12月 三个月均值 制造业综合指数 6 -12 5 0

出货 10 -11 6 2

新订单 0 -17 10 -3 未完成订单 -12 -19 -11 -14 产能利用 11 -18 3 -1 投入物价 2.04 2.54 2.01 -- 产出物价 0.79 0.85 1.57 -- 制成品库存 12 23 12 16
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