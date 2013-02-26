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市场报道 | 2013年 2月 26日 星期二 22:45 BJT

美国热股: 家得宝季度获利上升,早盘股价劲扬逾4%

路透2月26日 - 全球最大家居修缮用品连锁商--美国家得宝 公布季度获利上升,受益于美国楼市好转及与飓风桑迪相关的销售,这帮助家得宝的表现连续15个季度优于竞争对手Lowe's Cos Inc.

周二盘初交易中,家得宝大涨4.69%,至66.89美元.(完)
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