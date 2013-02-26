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市场报道 | 2013年 2月 26日 星期二 22:56 BJT

美国热股: 微软推出IE10浏览器,早盘小涨

路透2月26日 - 全球最大软件生产企业微软 周二向数百万新用户发布IE10,希望最新版本的浏览器将赢回那些已转而使用谷歌Chrome的客户,并在快速发展的移动浏览器市场占据一席之地.

在周二早盘交易中,微软涨0.42%,至27.49美元.(完)
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