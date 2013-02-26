表格:美国财政部标售五年期公债得标利率为0.777%,投标倍数为2.85

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透2月26日 - 美国财政部称,五年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.777% 中值 0.743% 低值 0.690% 价格/得标 价格 99.867840 高值得标比率 12.52% 投标倍数 2.85 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,014,500 总投标 99,703,406,500 竞争性投标得标 34,976,003,000 非竞争性投标得标 24,011,500 FED附加 0 初级市场交易商投标 67,972,000,000 初级市场交易商得标 15,382,730,000 直接投标 15,270,000,000 直接投标得标 5,003,000,000 间接投标 16,437,395,000 间接投标得标 14,590,273,000 发行细节 发行日 2013/02/28 到期日 2018/02/28 CUSIP码 912828UR9 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿; 审校 李军)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。