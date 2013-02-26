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货币新闻 | 2013年 2月 27日 星期三 02:06 BJT

表格:美国财政部标售五年期公债得标利率为0.777%,投标倍数为2.85

路透2月26日 - 美国财政部称,五年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.777% 中值 0.743% 低值 0.690% 价格/得标 价格 99.867840 高值得标比率 12.52% 投标倍数 2.85 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,014,500 总投标 99,703,406,500 竞争性投标得标 34,976,003,000 非竞争性投标得标 24,011,500 FED附加 0 初级市场交易商投标 67,972,000,000 初级市场交易商得标 15,382,730,000 直接投标 15,270,000,000 直接投标得标 5,003,000,000 间接投标 16,437,395,000 间接投标得标 14,590,273,000 发行细节 发行日 2013/02/28 到期日 2018/02/28 CUSIP码 912828UR9 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿; 审校 李军)
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