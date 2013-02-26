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市场报道 | 2013年 2月 27日 星期三 00:01 BJT

美国热股: 苹果已经就一项集体诉讼达成和解,早盘股价微跌

路透2月26日 - 法庭文件显示,苹果 已经就一项集体诉讼达成和解.苹果被顾客指控称,他们的小孩不慎从苹果线上商店下载某些特定的应用程式(APP)时被需收取费用.

法律文件显示,根据提议的和解内容,苹果可能得付出最多约1亿美元,因苹果已经同意对多达2,300万名受到影响的消费者,提供每人5美元的iTunes消费额度.但最终和解的金额可能会有变动.

在周二早盘交易中,苹果跌0.60%,至440.22美元.(完)
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