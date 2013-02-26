欧洲股市: 欧元区股指跌至三个月低点,因意大利大选出现僵局

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* 欧元区Euro STOXX 50指数收低3.1%,创下去年11月以来最低收位
* 意大利FTSE MIB指数重挫4.9%,因该国选举出现僵局
路透伦敦2月26日 - 欧元区股市周二跌至三个月低点,此前意大利大选僵局令人再次担心欧元区未来,并令投资者寻求防范股市更大跌幅的工具.
没有一个党派在意大利国会选举中赢得多数席位,预示着未来数周将出现政局动荡,并出现对立党派组成一届政府的可能,即前总理贝鲁斯柯尼领导的中右翼党派和Pier Luigi Bersani领导的中左翼党派共同组成一届政府.
意大利指标FTSE MIB指数 重挫4.9%,报15,552.20点,创下近一年来最大单日跌幅,40家企业中除两家外全部收低.
EuroSTOXX 50指数收低3.1%,报2,570.52点,创下去年11月28日以来最低收位,扩大了从1月底触及的18个月高位的回落趋势.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低1.4%,报1,150.25点.
STOXX Europe 600银行股指数 表现最差,下跌3.1%,持有意大利政府大量公债的Intesa 和裕信银行(UniCredit) 等意大利银行股,分别重挫9.1%和8.5%.
英国富时100指数 收低1.34%,报6,270.44点.德国DAX指数 大跌2.27%,报7,597.11点;法国CAC-40指数 重挫2.67%,报3,621.92点.(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。