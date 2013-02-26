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货币新闻 | 2013年 2月 27日 星期三 06:00 BJT

表格: 新西兰1月贸易恢复逆差,全年逆差扩大

路透惠灵顿2月27日 - 周三公布的数据显示,新西兰1月恢复贸易逆差,因部份乳制品出口大幅下降,且原油销售下跌,令年度贸易逆差扩大.

新西兰统计局数据显示,新西兰1月贸易顺差3.05亿新西兰元,截至1月的一年贸易逆差为13亿新西兰元.

路透调查的分析师预计1月贸易顺差1亿新西兰元、年度逆差为9.3亿新西兰元.

月度数据:(单位为亿新西兰元,括号内为初值)

13年1月 前月 上年同期 贸易收支 逆差3.05 顺差5.34(顺差4.86) 逆差1.61 出口 33.5 41.0(40.7) 37.3 进口 36.5 35.7(35.8) 39.8 ---------------------------------------------------------------

年度数据:(单位为亿新西兰元)

截至13年1月一年 截至12年12月一年 截至12年1月一年 贸易收支 逆差13.0 逆差11.6(逆差12.1) 顺差6.4 出口 456.9 460.3 481.2 进口 469.7 472.3 478.6 新西兰统计局称,2月数据将于3月26日公布.(完) 浏览新西兰数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

(编译 利棣儿; 审校 李军)
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