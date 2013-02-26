表格: 新西兰1月贸易恢复逆差,全年逆差扩大

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透惠灵顿2月27日 - 周三公布的数据显示,新西兰1月恢复贸易逆差,因部份乳制品出口大幅下降,且原油销售下跌,令年度贸易逆差扩大.
新西兰统计局数据显示,新西兰1月贸易顺差3.05亿新西兰元,截至1月的一年贸易逆差为13亿新西兰元.
路透调查的分析师预计1月贸易顺差1亿新西兰元、年度逆差为9.3亿新西兰元.
月度数据:(单位为亿新西兰元,括号内为初值)
13年1月 前月 上年同期 贸易收支 逆差3.05 顺差5.34(顺差4.86) 逆差1.61 出口 33.5 41.0(40.7) 37.3 进口 36.5 35.7(35.8) 39.8 ---------------------------------------------------------------
年度数据:(单位为亿新西兰元)
截至13年1月一年 截至12年12月一年 截至12年1月一年 贸易收支 逆差13.0 逆差11.6(逆差12.1) 顺差6.4 出口 456.9 460.3 481.2 进口 469.7 472.3 478.6 新西兰统计局称,2月数据将于3月26日公布.(完) 浏览新西兰数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
(编译 利棣儿; 审校 李军)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。