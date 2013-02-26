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市场报道 | 2013年 2月 27日 星期三 06:27 BJT

加拿大股市: 收高,黄金股受贝南克讲话推动领涨

路透多伦多2月26日 - 加拿大股市周二收高,黄金股领涨.美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克为购债刺激举措辩护,提振了黄金对冲通胀的魅力,推高金价.

贝南克在国会听证会上为美联储的买债举措辩护,称其带来的益处远高于潜在的成本.

加拿大第四大银行--蒙特利尔银行 上涨约1.3%,此前公司公布核心获利超过预期,因市场相关营收上升.

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高9.57点,或0.08%,至12,660.44点.但10大类股中有六类收低.

能源股因油价下跌而走低,限制大盘涨势.(完)
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