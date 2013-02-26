澳新经济指标预测--2月27日-3月6日****

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透2月27日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 2月25日当周 2月27日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲建筑完工 第四季 +1.5% +1.7% 2145 新西兰建筑许可 1月 -- +9.4% 2月28日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲资本支出 第四季 +1.0% +2.8% 建筑资本支出 +2.5% +1.0% 工厂/机械资本支出 -2.0% +6.2% 0030 澳洲民间部门信贷 1月 +0.3% +0.4% 房屋信贷 -- +0.3% 0200 新西兰国民银行经济信心指数 2月 -- +22.7% 2145 新西兰贸易条件 第四季 +1.3% -2.2% 3月1日(五) 暂无重要经济数据公布 3月4日当周 3月3日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 2月 -- +0.3% 3月4日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲建筑许可(较前月) 1月 -- -4.4% 民间建筑许可(较前月) -- -3.3% 0030 澳洲企业库存(较前季) 第四季 -- +1.1% 0030 澳洲企业总营业利润(较前季) 第四季 -- -2.9% 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 2月 -- -9.2% 网络招聘广告(较前月) -0.6% 3月5日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲经常账收支(亿澳元) 第四季 -- 盈余149.0 0030 澳洲零售销售(较前月) 1月 -- -0.2% 0330 澳洲央行利率决定 3月 -- 3.00% 3月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.5% (较上年同期 -- +3.1% ) (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。