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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 06:41 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月26日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:         
                                                                               
 公司名          股票代码          收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                          
 中国                                                                
 新浪                                 51.35       -0.91       -1.74     3373178
 搜狐                                 45.25       -0.03       -0.07      374047
 网易                                 51.64       -0.10       -0.19      518432
 百度                                 89.73       +1.72       +1.95     4226348
 亚信科技                             10.96       -0.01       -0.09      465256
                                                                               
 台湾                                                                
 台湾积体电路                         17.81       -0.44       -2.41     3228739
 联电                                  1.81       -0.04       -2.16      573509
 日月光                                4.01       -0.01       -0.25      127640
 硅品精密                              5.18       -0.01       -0.19      357471
 和信超媒体                            1.09       -0.01       -0.91       33823
 友达                                  4.24       -0.04       -0.93      276828
 中华电信                             31.02       -0.05       -0.16       48311
 台湾国际航电                         34.31       +0.11       +0.32     1586041
                                                                               
 香港                                                                
 中国移动                             55.05       +0.13       +0.24      106778
 中国联通                             14.21       +0.02       +0.14      198136
 中国电信                             51.34       +0.44       +0.86       29720
 中芯国际                              2.56       -0.06       -2.29       82397
 电讯盈科                              4.65       -0.07       -1.48        8683
 (完)
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