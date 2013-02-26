全球外汇市场2月27日主要消息

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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2月26日(二)
2350 - 日本1月零售销售
2月27日(三)
0030 - 澳洲第四季建筑完工
0700 - 瑞士1月UBS消费指标
0700 - 德国3月GFK消费者信心指数
0700 - 德国1月进口物价
0745 - 法国2月消费者信心
0800 - 瑞士2月KOF领先指标
0830 - 瑞典1月家庭贷款
0900 - 欧元区1月M3货供额
0900 - 意大利2月企业信心
0920 - 英国央行副总裁宾恩参加经济事务学会(Institute of Economic Affairs)题为"经济形势"的年会
0930 - 英国第四季国内生产总值(GDP)
1000 - 欧元区2月企业景气指数
-- - 美国1月建筑许可修正值
1200 - 美国一周抵押贷款指数
1330 - 美国1月耐久财(耐用品)订单
1400 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许(Yves Mersch)发表讲话
1500 - 美国1月成屋待完成销售
1500 - 美联储(FED)主席贝南克在美国众议院金融服务委员会作半年度证词陈述
1730 - 欧洲央行总裁德拉吉在巴伐利亚天主教学院讲话
2130 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就经济和货币政策前景发表讲话
2145 - 新西兰1月建筑许可
2313 - 日本2月制造业采购经理人指数(PMI)
2350 - 日本1月工业生产
2350 - 日本一周资本流动数据
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚; 审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。