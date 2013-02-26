版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 06:59 BJT

全球外汇市场2月27日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月26日(二)

2350 - 日本1月零售销售

2月27日(三)

0030 - 澳洲第四季建筑完工

0700 - 瑞士1月UBS消费指标

0700 - 德国3月GFK消费者信心指数

0700 - 德国1月进口物价

0745 - 法国2月消费者信心

0800 - 瑞士2月KOF领先指标

0830 - 瑞典1月家庭贷款

0900 - 欧元区1月M3货供额

0900 - 意大利2月企业信心

0920 - 英国央行副总裁宾恩参加经济事务学会(Institute of Economic Affairs)题为"经济形势"的年会

0930 - 英国第四季国内生产总值(GDP)

1000 - 欧元区2月企业景气指数

-- - 美国1月建筑许可修正值

1200 - 美国一周抵押贷款指数

1330 - 美国1月耐久财(耐用品)订单

1400 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许(Yves Mersch)发表讲话

1500 - 美国1月成屋待完成销售

1500 - 美联储(FED)主席贝南克在美国众议院金融服务委员会作半年度证词陈述

1730 - 欧洲央行总裁德拉吉在巴伐利亚天主教学院讲话

2130 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就经济和货币政策前景发表讲话

2145 - 新西兰1月建筑许可

2313 - 日本2月制造业采购经理人指数(PMI)

2350 - 日本1月工业生产

2350 - 日本一周资本流动数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐