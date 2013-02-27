《香港报摘》--经济日报2月27日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
*头版头条: --美国联储局主席伯南克在国会表示无意提早收水,连同房屋及消费信心数据佳,抵 销意大利政局不明朗重燃欧债危机的忧虑,令美股反弹,但金融股拖累欧股急挫. *其他: --前海管理局经营发展处处长王锦侠接受专访时透露,管理局目标3月底前完成首批 土地出让,建筑面积400万平方米,今年投资金额80亿元人民币. --香港证监会在去年9月开始租用长江集团中心的新办公室,导致去年第四季租金支 出按季增加90.7%,较2011年同期更大增196%. --由华晨 分拆上市的引擎制造商新晨动力明日起公开招股,预计集资约7. 8亿港元. --茂业 去年净利按年上升25.2%至8.01亿元人民币,公司董事长黄茂如称, 预计今年内地零售整体增长好于去年,同店销售增长目标8-10%.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）