《香港报摘》--经济日报2月27日

*头版头条: --美国联储局主席伯南克在国会表示无意提早收水,连同房屋及消费信心数据佳,抵 销意大利政局不明朗重燃欧债危机的忧虑,令美股反弹,但金融股拖累欧股急挫. *其他: --前海管理局经营发展处处长王锦侠接受专访时透露,管理局目标3月底前完成首批 土地出让,建筑面积400万平方米,今年投资金额80亿元人民币. --香港证监会在去年9月开始租用长江集团中心的新办公室,导致去年第四季租金支 出按季增加90.7%,较2011年同期更大增196%. --由华晨 分拆上市的引擎制造商新晨动力明日起公开招股,预计集资约7. 8亿港元. --茂业 去年净利按年上升25.2%至8.01亿元人民币,公司董事长黄茂如称, 预计今年内地零售整体增长好于去年,同店销售增长目标8-10%.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.