金砖国家: 2月26日股汇市收盘纵览

路透2月27日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月26日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 跌1.11%,收报1,042.71点.

中国股市:中国股市沪综指周二再现调整,受欧元区债务危机忧虑加深导致外围股市普遍大跌拖累.分析师表示,目前大盘走势跟外围联动紧密,且此轮调整做空较为坚决,预计近几个交易日还将会有调整探底动作.沪综指 收报2,293.341点,跌32.479点或1.4%,此前低点为今年1月25日的2,291.304点.上海A股成交额为1,054亿元人民币,上日为773亿元.

香港股市:香港股市跌至去年12月21日以来最低,因意大利选举看似陷入僵局,使投资者警惕风险较高的资产,金融股和增长敏感类股票跌幅居前.香港恒生指数 收低1.3%,报22,519.7点,创12月21日以来最低收盘.恒生国企指数 大跌2%.

中国汇市:人民币兑美元即期 盘中维持窄幅波动后收高0.07%,报6.2295.隔夜美元走高而日圆反弹,人民币中间价则终止三天连跌复升,显然更多跟住日圆等亚洲货币走势 .交易人士称,客盘结汇仍然较多,但在6.23元附近有购汇盘对其进一步上涨构成阻力.

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印度股市:跌逾1%,至三个月最低收盘水准.ICICI Bank等绩优股受到2013/14年度预算公布前的谨慎情绪打击.指标BSE指数 跌1.64%或316.55点,收报19,015.14点,这是11月27日以来的最低收盘水位.NSE指数 跌1.6%或93.40点,收报5,761.25,也是三个月最低收位并创出2012年7月23日以来的最大单日跌幅.

印度汇市:印度卢比兑美元走软,自上日触及的逾一周高位大幅回落,受到全球风险资产跌势以及月底进口商美元买盘打压.卢比兑美元 收报54.09/10,上日收于53.8650/8750. ========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,530.820点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低2.03%至807.34点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 跌0.42%报30.6345,卢布兑欧元 跌0.13%,报40.0150. ========================================================================================

巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数 涨0.59%至56,948.87点.美联储主席贝南克为其宽松政策辩护,帮助抵消意大利政治僵局带来的担忧.

巴西汇市:拉美货币下跌,因意大利政局可能拖长欧元区金融危机.雷亚尔兑美元 跌0.4%至1.9845,连续第二日走软.

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南非股市:微幅收低,追随主要海外股市的跌势.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌0.6%至35,143.65点.综合指数 跌0.55%至39,568.28点.