金砖国家: 2月26日股汇市收盘纵览

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
路透2月27日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月26日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数 跌1.11%,收报1,042.71点.
中国股市:中国股市沪综指周二再现调整,受欧元区债务危机忧虑加深导致外围股市普遍大跌拖累.分析师表示,目前大盘走势跟外围联动紧密,且此轮调整做空较为坚决,预计近几个交易日还将会有调整探底动作.沪综指 收报2,293.341点,跌32.479点或1.4%,此前低点为今年1月25日的2,291.304点.上海A股成交额为1,054亿元人民币,上日为773亿元.
香港股市:香港股市跌至去年12月21日以来最低,因意大利选举看似陷入僵局,使投资者警惕风险较高的资产,金融股和增长敏感类股票跌幅居前.香港恒生指数 收低1.3%,报22,519.7点,创12月21日以来最低收盘.恒生国企指数 大跌2%.
中国汇市:人民币兑美元即期 盘中维持窄幅波动后收高0.07%,报6.2295.隔夜美元走高而日圆反弹,人民币中间价则终止三天连跌复升,显然更多跟住日圆等亚洲货币走势 .交易人士称,客盘结汇仍然较多,但在6.23元附近有购汇盘对其进一步上涨构成阻力.
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印度股市:跌逾1%,至三个月最低收盘水准.ICICI Bank等绩优股受到2013/14年度预算公布前的谨慎情绪打击.指标BSE指数 跌1.64%或316.55点,收报19,015.14点,这是11月27日以来的最低收盘水位.NSE指数 跌1.6%或93.40点,收报5,761.25,也是三个月最低收位并创出2012年7月23日以来的最大单日跌幅.
印度汇市:印度卢比兑美元走软,自上日触及的逾一周高位大幅回落,受到全球风险资产跌势以及月底进口商美元买盘打压.卢比兑美元 收报54.09/10,上日收于53.8650/8750. ========================================================================================
俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,530.820点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低2.03%至807.34点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元 跌0.42%报30.6345,卢布兑欧元 跌0.13%,报40.0150. ========================================================================================
巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数 涨0.59%至56,948.87点.美联储主席贝南克为其宽松政策辩护,帮助抵消意大利政治僵局带来的担忧.
巴西汇市:拉美货币下跌,因意大利政局可能拖长欧元区金融危机.雷亚尔兑美元 跌0.4%至1.9845,连续第二日走软.
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南非股市:微幅收低,追随主要海外股市的跌势.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌0.6%至35,143.65点.综合指数 跌0.55%至39,568.28点.
南非汇市:南非兰特兑美元触及逾一周高点,因GDP数据强于预期.但尾盘未能守住涨幅.1534GMT,兰特兑美元 报8.8700,较周一纽约收盘跌0.1%. (完) (编译 张涛; 审校 戴素萍)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）