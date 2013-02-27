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市场报道 | 2013年 2月 27日 星期三 08:51 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--2月27日-3月6日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:  

  * 2月25日当周   

 2月27日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1200     美国抵押贷款指数                          2月22日当周         --       782.4
                    再融资指数                                          --     4,244.6
 1330     美国耐久财(耐用品)订单                            1月      -4.4%       +4.3%
             扣除运输的耐久财订单                                    +0.2%       +1.0%
             扣除国防的耐久财订单                                    -0.2%       +0.9%
             扣除飞机的非国防资本财                                  +0.2%       -0.3%
 1500     美国成屋待完成销售                                1月      +1.5%       -4.3%
  --      美国建筑许可(万户)                          1月修正值         --        92.5
 2月28日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1330     加拿大经常帐(亿加元)                           第四季    赤字170   赤字189.1
 1330     加拿大PPI(较前月)                                 1月      +0.2%        持平
                  (较上年同期)                                          --       +0.2%
 1330     美国实质国内生产总值(GDP)环比年率        第四季修正值      +0.5%       -0.1%
             最终销售                                                +1.7%       +1.1%
          　　GDP隐性平减指数                                        +0.6%       +0.6%
             个人消费支出(PCE)物价指数                               +1.2%       +1.2%
             核心PCE物价指数                                         +0.9%       +0.9%
 1330     美国一周初请失业金人数(万人)              2月23日当周         36        36.2
             初请失业金人数四周均值(万人)                               --      36.075
             续请失业金人数(百万人)                 2月16日当周        316       314.8
 1445     美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                     2月       54.3        55.6
 1600     美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数                  2月         --         负2
 3月1日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 0500     美国整体汽车销售年率(万辆)                        2月      1,510       1,523
 1330     美国个人所得                                      1月      -2.2%       +2.6%
             个人消费                                                +0.2%       +0.2%
             个人消费支出(PCE)物价指数                                  --        持平
             核心PCE物价指数                                         +0.2%        持平
             实质个人支出                                               --       +0.2%
 1330     加拿大GDP(较前季)                              第四季         --       +0.1%
                  环比年率                                           +0.6%       +0.6%
                  (较前月)                                 12月      -0.2%       +0.3%
 1358     美国Markit制造业PMI                           2月终值         --        55.2
 1430     加拿大RBC经季节调整的制造业PMI                    2月         --       50.50
 1455     路透/密西根大学消费者信心指数                 2月终值       76.3        76.3
                            现况指数                                  88.0        88.0
                            预期指数                                  69.0        68.7
 1500     美国建筑支出                                      1月      +0.4%       +0.9%
 1500     美国供应管理协会(ISM)制造业指数                   2月       52.5        53.1
 1530     美国ECRI一周领先指标                      2月22日当周         --       129.1
  * 3月4日当周
 3月4日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1445     美国ISM-纽约企业活动指数                          2月                  568.3
 3月5日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1245     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            3月2日当周         --          --
 1355     美国Redbook连锁店销售(较前月)              3月2日当周         --          --
 1500     美国IBD消费者信心指数                             3月         --        47.3
 1500     美国供应管理协会(ISM)非制造业指数                 2月       55.0        55.2
 3月6日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1200     美国抵押贷款指数                           3月1日当周         --          --
               再融资指数                                               --          --
 1315     美国ADP民间就业岗位(万)                           2月      +17.3       +19.2
 1500     美国工厂订单                                      1月      -1.5%       +1.8%
          美国耐久财(耐用品)订单                       1月修正         --          --
                                                   值                       
             扣除运输的耐久财订单                                      --          --
             扣除国防的耐久财订单                                      --          --
             扣除飞机的非国防资本财                                    --          --
 1500     加拿大央行利率决定                                --         --       1.00%
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
 1500     加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                     2月        --        54.8
                   经季节调整PMI                                       --        58.9
 1900     美联储褐皮书                                                      
   (完)
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