《香港报摘》--信报2月27日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
*头版头条: --在美国联储局主席发言以及美国1月份新屋销售及消费信心胜过预期的提振下,美 股一度升逾百点. *其他: --前海管理局经营发展处处长王锦侠透露,前海首批20亿跨境人民币贷款利率是3.5 -4%,与香港现时一年期人民币贷款基准利率约4%相若. --新创建 执行董事曾荫培称,集团旗下两家巴士服务公司暂未考虑跟随九 巴加价,因集团进行了短期的燃油对冲,燃油成本比较稳定. --香港电讯信托 去年度净利按年增长32%至16.1亿港元,末期每单位分派0 .2158港元. --亚洲果业 执行董事唐雄伟称,加工果汁价格已由去年8月低位反弹20-30 %,有望为毛利率带来支持;为减低水果失收对业务带来影响,公司拟拓展玉米及红豆等 粗加工业务.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）