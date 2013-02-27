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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 08:24 BJT

《香港报摘》--信报2月27日

*头版头条:
    --在美国联储局主席发言以及美国1月份新屋销售及消费信心胜过预期的提振下,美
 股一度升逾百点.
 
   *其他:
    --前海管理局经营发展处处长王锦侠透露,前海首批20亿跨境人民币贷款利率是3.5
 -4%,与香港现时一年期人民币贷款基准利率约4%相若.
    --新创建         执行董事曾荫培称,集团旗下两家巴士服务公司暂未考虑跟随九
 巴加价,因集团进行了短期的燃油对冲,燃油成本比较稳定.
    --香港电讯信托         去年度净利按年增长32%至16.1亿港元,末期每单位分派0
 .2158港元.
    --亚洲果业         执行董事唐雄伟称,加工果汁价格已由去年8月低位反弹20-30
 %,有望为毛利率带来支持;为减低水果失收对业务带来影响,公司拟拓展玉米及红豆等
 粗加工业务.(完)
 
    
    注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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