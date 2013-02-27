《香港报摘》--信报2月27日

*头版头条: --在美国联储局主席发言以及美国1月份新屋销售及消费信心胜过预期的提振下,美 股一度升逾百点. *其他: --前海管理局经营发展处处长王锦侠透露,前海首批20亿跨境人民币贷款利率是3.5 -4%,与香港现时一年期人民币贷款基准利率约4%相若. --新创建 执行董事曾荫培称,集团旗下两家巴士服务公司暂未考虑跟随九 巴加价,因集团进行了短期的燃油对冲,燃油成本比较稳定. --香港电讯信托 去年度净利按年增长32%至16.1亿港元,末期每单位分派0 .2158港元. --亚洲果业 执行董事唐雄伟称,加工果汁价格已由去年8月低位反弹20-30 %,有望为毛利率带来支持;为减低水果失收对业务带来影响,公司拟拓展玉米及红豆等 粗加工业务.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.