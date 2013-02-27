《中国报摘》--中国证券报2月27日

* 头版头条:

--证监会有关部门负责人表示,全国住房公积金入市的相关研究准备工作已经启动,要做好社保基金、保险资金、养老资金、住房公积金等投资资本市场衔接和服务,支持包括基金管理公司在内符合条件的财富管理机构发行上市.

* 其他:

--证监会有关部门负责人表示,截至去年底,证券公司资产管理业务中的通道业务达1.5万亿元人民币,约占券商资管业务总规模的80%.这些业务不对券商构成实质性风险,目前也没有发生这方面的风险事件,证监会将持续关注券商通道业务.

--上海期货交易所能源化工部相关负责人证实,上期所积极推进的石油沥青期货最快可能在今年6月挂牌上市,该品种将是世界上第一个石油沥青期货.

--辽宁成大 控股子公司将投资新疆油页岩项目一期,总投资43.4亿元人民币,运营22年,预计达产后年产页岩油47.8万吨.

--电影西游降魔篇的投资商之间起争执,比高集团 发布公告称,其可取得该片在大陆发行之计算后净收益的70%;而华谊兄弟 则坚称自己可取得的分成收益占比为70-90%.

--继2012年建成2万个TD-LTE基站后,中国移动2013年将建成20万个基站,总投资额高达1,800亿元.

--自权威渠道获悉,国家发改委联合八部委将于本月底3月初发布2013年度棉花临时收储预案,收储价格维持在去年20,400元/吨的水平.

--重庆国际信托公司人士透露,该公司及控股子公司斥资15亿元,收购合肥科技农商行34.99%股权,成为其第一大股东.