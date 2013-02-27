《中国报摘》--中国证券报2月27日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 头版头条:
--证监会有关部门负责人表示,全国住房公积金入市的相关研究准备工作已经启动,要做好社保基金、保险资金、养老资金、住房公积金等投资资本市场衔接和服务,支持包括基金管理公司在内符合条件的财富管理机构发行上市.
* 其他:
--证监会有关部门负责人表示,截至去年底,证券公司资产管理业务中的通道业务达1.5万亿元人民币,约占券商资管业务总规模的80%.这些业务不对券商构成实质性风险,目前也没有发生这方面的风险事件,证监会将持续关注券商通道业务.
--上海期货交易所能源化工部相关负责人证实,上期所积极推进的石油沥青期货最快可能在今年6月挂牌上市,该品种将是世界上第一个石油沥青期货.
--辽宁成大 控股子公司将投资新疆油页岩项目一期,总投资43.4亿元人民币,运营22年,预计达产后年产页岩油47.8万吨.
--电影西游降魔篇的投资商之间起争执,比高集团 发布公告称,其可取得该片在大陆发行之计算后净收益的70%;而华谊兄弟 则坚称自己可取得的分成收益占比为70-90%.
--继2012年建成2万个TD-LTE基站后,中国移动2013年将建成20万个基站,总投资额高达1,800亿元.
--自权威渠道获悉,国家发改委联合八部委将于本月底3月初发布2013年度棉花临时收储预案,收储价格维持在去年20,400元/吨的水平.
--重庆国际信托公司人士透露,该公司及控股子公司斥资15亿元,收购合肥科技农商行34.99%股权,成为其第一大股东.
--国家发改委发布修改后的产业结构调整指导目录,其中鼓励类的新能源条目中增加海上风电机组技术开发与设备制造和海外风电场建设与设备制造.(完) 注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 林高丽)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）