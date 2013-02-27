《台湾报摘》--工商时报2月27日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 头版头条:
--美联准会(Fed)主席柏南克周二在参院作证时强力为量化宽松(QE)措施进行辩护,宣称政策效益远大于可能的成本,暗示Fed将按照计画持续实施QE3.
* 其他:
--由新东阳集团转投资的瑞华新药,原定斥资15亿台币在竹北生医园区兴建的蛋白质药厂,已宣告停摆.由于政府法令僵化,瑞华新药厂已确定花落大陆成都高新西区,预计11月动工,第一期建厂、投入设备金额约6千万美元.
--为向金管会争取松绑不动产"禁买令",寿险公会理监事会昨通过不动产投资自律规范,计算租金收益率方向,寿险公会建议回归会计精神,分子的租金以税后收益计算,分母则以资产负债表上所列的不动产价值,即若以现金收益还原法开帐者,以重新监价金额为分母.
--台湾银行业去年大赚海外财,但中华信评26日示警,银行业为了追求较高的获利,来自欧元区与大陆市场的信用曝险部位,去年前9个月的成长率分别为22%、23%,会使得台湾银行业者的授信成本将增加39个基本点,与过去3年台湾银行业的平均授信成本20个基本点相较,将相对偏高.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）