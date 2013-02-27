《台湾报摘》--工商时报2月27日

* 头版头条:

--美联准会(Fed)主席柏南克周二在参院作证时强力为量化宽松(QE)措施进行辩护,宣称政策效益远大于可能的成本,暗示Fed将按照计画持续实施QE3.

* 其他:

--由新东阳集团转投资的瑞华新药,原定斥资15亿台币在竹北生医园区兴建的蛋白质药厂,已宣告停摆.由于政府法令僵化,瑞华新药厂已确定花落大陆成都高新西区,预计11月动工,第一期建厂、投入设备金额约6千万美元.

--为向金管会争取松绑不动产"禁买令",寿险公会理监事会昨通过不动产投资自律规范,计算租金收益率方向,寿险公会建议回归会计精神,分子的租金以税后收益计算,分母则以资产负债表上所列的不动产价值,即若以现金收益还原法开帐者,以重新监价金额为分母.

--台湾银行业去年大赚海外财,但中华信评26日示警,银行业为了追求较高的获利,来自欧元区与大陆市场的信用曝险部位,去年前9个月的成长率分别为22%、23%,会使得台湾银行业者的授信成本将增加39个基本点,与过去3年台湾银行业的平均授信成本20个基本点相较,将相对偏高.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.