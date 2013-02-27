中国期货: 上海期交所拟推石油沥青期货,最快今年6月上市--报载

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
路透上海2月27日 - 中国继续稳步推进期货新品种上市.上海期货交易所能源化工部相关负责人表示,上期所积极推进的石油沥青期货最快可能在今年6月挂牌上市,该品种将是世界上第一个石油沥青期货.
中国证券报周三引述该负责人表示,石油沥青期货研究准备工作已超过六年,目前石油沥青期货合约上市准备工作已全部完成,去年12月底在证监会立项,在得到国家监管部门批准后将迅速挂牌交易. 该负责人表示,沥青作为工业原料之一,在公路建设中起到非常重要的作用,市场化程度较高,供需基本平衡,对外依存度不大,是国内可以商品化、期货化的品种.与原油相比,沥青品种的准备更容易,与国内已上市其他品种类似.
此外,石油沥青期货作为一个价格波动比较剧烈、与原油有一定关联性的品种,不失为能源系列一个好的补充,目前上期所仅有燃料油一个能源品种上市.
根据上期所石油沥青期货合约设计草案,石油沥青期货交易单位10吨/手,每日价格最大波幅为±3%,保证金比例合约价值的4%.按照目前70号A级道路石油沥青每吨5,000元人民币左右计算,如期货公司按8%-10%比例收取保证金.交易一手石油沥青期货合约大概需要4,000元至5,000元.(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）