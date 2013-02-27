中国期货: 上海期交所拟推石油沥青期货,最快今年6月上市--报载

路透上海2月27日 - 中国继续稳步推进期货新品种上市.上海期货交易所能源化工部相关负责人表示,上期所积极推进的石油沥青期货最快可能在今年6月挂牌上市,该品种将是世界上第一个石油沥青期货.

中国证券报周三引述该负责人表示,石油沥青期货研究准备工作已超过六年,目前石油沥青期货合约上市准备工作已全部完成,去年12月底在证监会立项,在得到国家监管部门批准后将迅速挂牌交易. 该负责人表示,沥青作为工业原料之一,在公路建设中起到非常重要的作用,市场化程度较高,供需基本平衡,对外依存度不大,是国内可以商品化、期货化的品种.与原油相比,沥青品种的准备更容易,与国内已上市其他品种类似.

此外,石油沥青期货作为一个价格波动比较剧烈、与原油有一定关联性的品种,不失为能源系列一个好的补充,目前上期所仅有燃料油一个能源品种上市.