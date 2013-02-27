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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 08:22 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月27日

路透香港2月27日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7582港元      )
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周二收高115.96点,或0.84%,报13,900.13点.因美国联邦储备理事会(FED,美联储)
 主席贝南克为购债刺激计划辩护,且新屋销售触及四年半以来高位.               
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       195.150    0.21      20331            15.140       0.53
 中国铝业                      10.670   -0.56      39252             3.311      -0.56
 中国移动                      55.050    0.24     106778            85.418       0.49
 中国人寿                      44.090   -0.27      65676            22.804       0.90
 中石油                       136.590    0.54      20529            10.597       0.16
 中石化                       112.340    0.70      16367             8.716       0.29
 汇丰控股                      54.290   -0.20     172426            84.239       0.11
 中电信                        51.340    0.86      29720             3.983      -0.17
 中国联通                      14.210    0.14     198136            11.024      -0.32
 兖州煤业                      14.740   -0.47      83714            11.436       0.84
 华能国际                      39.980    1.16      20292             7.754       0.06
 南方航空                      26.440    0.53       6615             4.103      -0.42
 东方航空                      20.150   -1.23        811             1.563     -50.21
 中芯国际                       2.560   -2.29      82397             0.397      -3.12 (完)
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