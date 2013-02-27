《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月27日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
路透香港2月27日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7582港元 ) 美股道琼工业指数 周二收高115.96点,或0.84%,报13,900.13点.因美国联邦储备理事会(FED,美联储) 主席贝南克为购债刺激计划辩护,且新屋销售触及四年半以来高位. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 195.150 0.21 20331 15.140 0.53 中国铝业 10.670 -0.56 39252 3.311 -0.56 中国移动 55.050 0.24 106778 85.418 0.49 中国人寿 44.090 -0.27 65676 22.804 0.90 中石油 136.590 0.54 20529 10.597 0.16 中石化 112.340 0.70 16367 8.716 0.29 汇丰控股 54.290 -0.20 172426 84.239 0.11 中电信 51.340 0.86 29720 3.983 -0.17 中国联通 14.210 0.14 198136 11.024 -0.32 兖州煤业 14.740 -0.47 83714 11.436 0.84 华能国际 39.980 1.16 20292 7.754 0.06 南方航空 26.440 0.53 6615 4.103 -0.42 东方航空 20.150 -1.23 811 1.563 -50.21 中芯国际 2.560 -2.29 82397 0.397 -3.12 (完)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）