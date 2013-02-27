《香港重要政经日程》--2月27日-3月5日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
==================今日重要政经消息=================
2月27日(周三)
-- 友邦保险 公布全年业绩.
-- 思捷环球 公布中期业绩.
-- 港交所 公布全年业绩.
-- 新世界发展 公布中期业绩.
-- 电讯盈科 公布全年业绩.
-- 澳博控股 公布全年业绩.
-- 信和置业 公布中期业绩.
-- 鹰君 公布全年业绩.
-- 光汇石油 公布中期业绩.
-- 大昌集团 公布全年业绩.
-- 新世界中国 公布中期业绩.
--11:00 香港财政司司长曾俊华发表2013/14年度财政预算案.
--11:00 现代牧业 中期业绩记者会.
--15:30 万科 全年业绩记者会.
--15:30 财政预算案记者会.
--16:30 公布第四季度GDP.
--17:15 港交所 全年业绩记者会.
--10:00 比亚迪电子 在中国举行特别股东大会.
==================近期重要政经消息==================
2月28日(周四)
-- 公布1月份外汇基金总资产.
-- 公布1月份货币统计数字.
-- 新鸿基地产 公布中期业绩.
-- 中信泰富 公布全年业绩.
-- 首创置业 公布全年业绩.
-- 光大国际 公布全年业绩.
-- 佐丹奴 公布1全年业绩.
-- 广州药业 公布全年业绩.
-- 浩莎国际 公布全年业绩.
-- 汇贤产业信托 公布全期业绩.
-- 南顺(香港) 公布中期业绩.
-- 太平洋航运 公布全年业绩.
-- 泓富产业信托 公布全年业绩.
-- 信义玻璃 公布全年业绩.
-- 禹洲地产 公布全年业绩.
--11:00 泰山石化 特别股东大会.
--11:00 财政司司长向立法会简介财政预算案.
*--09:00 中港反贪污发展和管理研讨会开幕仪式.
3月1日(周五)
-- 俄铝 公布全年业绩.
-- 亚洲金融 公布全年业绩.
-- 中国海外宏洋 公布全年业绩.
-- 华润水泥 公布全年业绩.
-- 天瑞水泥 公布全年业绩.
-- 利基控股 公布全年业绩.
-- 路劲基建 公布全年业绩.
-- 惠记 公布全年业绩.
--09:00 彩虹电子 在中国举行特别股东大会.
--09:00 明丰珠宝 周年股东大会.
--11:00 先进半导体 在中国举行特别股东大会.
*--15:15 信义玻璃 业绩记者会.
--16:30 亚洲金融 业绩记者会.
3月4日(周一)
-- 公布1月份零售销售.
-- 汇丰控股 公布全年业绩.
-- 恒生银行 公布全年业绩.
-- 华人置业 公布全年业绩.
-- 利福国际 公布全年业绩.
-- 越南制造 公布全年业绩.
--09:00 中国保绿资产 特别股东大会.
--09:00 中国罕王 在中国举行特别股东大会.
--11:00 华艺铜业 特别股东大会.
--11:00 亚洲煤业 特别股东大会.
*3月5日(周二)
-- 公布2月份汇丰采购经理指数(PMI).
-- 中国旺旺 公布全年业绩.
-- 渣打集团 公布全年业绩.
-- 海通国际 公布全年业绩.
-- 有线宽频 公布全年业绩.
-- 361度 公布全年业绩.
-- ASM太平洋 公布全年业绩.
--11:00 中国公共采购 特别股东大会.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 雷美珍)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）