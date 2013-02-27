中国资管: 证监会人士称券商通道业务不构成实质性风险--报载

自去年下半年券商资产管理业务新规发布之后,为了争抢规模,证券公司接替信托公司成为和银行合作"通道"业务的主力.通道业务,即银行的变相贷款,客户和贷款项目本身都是银行的资源,只是受银监会有关规定限制,不能直接拿理财客户的资金给项目放贷款.通道业务为中间人带来的成本几乎可忽略不计,收益率也不高,但规模大将带来很大利润.