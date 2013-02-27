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市场报道 | 2013年 2月 27日 星期三 08:44 BJT

****欧洲经济指标预测--2月27日-3月6日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
 
    2月25日当周

 2月27日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0700     瑞士UBS消费指数                             1月           --         1.34
 0700     德国GfK消费者信心指数                       3月          5.9         5.8
 0700     德国进口物价(较上月)                        1月         +0.3%       -0.5%
                                                                            
                    (较上年同期)                                  -0.6%       +0.3%
 0745     法国消费者信心                              2月           86          86
 0800     瑞士KOF领先指标                             2月          1.00        1.05
 0900     意大利企业信心                              2月          88.2        88.2
 0900     欧元区M3货供额(较上年同期)                  1月         +3.2%       +3.3%
               民间贷款                                           -0.6%       -0.7%
               M3三个月移动均值                                     --        +3.7%
 0930     英国国内生产总值(GDP)(较前季)           第四季修正值    -0.3%       -0.3%
                            (较上年同期)                           持平        持平
 1000     欧元区企业景气指数                          2月         负1.04      负1.09
               经济景气指数                                        89.8        89.2
               工业景气指数                                       负13.2      负13.9
               服务业景气指数                                     负8.5       负8.8
               消费者信心指数                                     负23.6      负23.9
               消费者通胀预期指数                                   --         21.8
               生产者物价预期指数                                   --         2.1
          
 2月28日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0001     英国GfK消费者信心指数                       2月          负27        负26
 0645     瑞士GDP(较上季)                            第四季        持平       +0.6%
 0645            (较上年同期)                                     +0.9%       +1.4%
 0745     法国消费者支出                              1月         -0.2%        持平
 0745     法国生产者物价指数(PPI)(较前月)             1月         +0.2%       -0.3%
 0855     德国经季节调整失业人数变化(万人)            2月        减少0.5     减少1.6
             未经季节调整失业人数(万人)                            320         310
             经季节调整失业率                                      6.8%        6.8%
             经季节调整失业人数(万人)                               --        291.6
 1000     欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月)    1月终值       -1.0%       +0.4%
                                    (较上年同期)                  +2.0%       +2.0%
 1300     德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      2月初值       +0.7%       -0.7%
                                   (较上年同期)                   +1.7%       +1.9%
          德国消费者物价指数(CPI)(较前月)                         +0.7%       -0.5%
                              (较上年同期)                        +1.6%       +1.7%
    
    
 3月1日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0700     英国Nationwide房价指数(较上月)              2月         +0.2%       +0.5%
                              (较上年同期)                        -0.1%        持平
 0700     德国实质零售销售(较上月)                    1月         +1.0%       -1.7%
                       (较上年同期)                               -1.8%       -4.7%
 0830     瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)              2月          52.2        52.5
 0843     意大利Markit/ADACI制造业PMI                 2月          47.5        47.8
 0848     法国Markit制造业PMI                         2月          43.6        43.6
 0853     德国Markit/BME制造业PMI                     2月          50.1        50.1
 0858     欧元区Markit制造业PMI                       2月          47.8        47.8
 0900     意大利失业率                                1月         11.3%       11.2%
 0928     英国Markit/CIPS制造业PMI                    2月          51.0        50.8
 0930     英国消费者信贷(亿英镑)                      1月         增加2      增加6.5
              抵押贷款发放金额(亿英镑)                           增加7.5     增加10.4
              抵押贷款批准件数(千件)                               56.5        55.8
              M4货供额(较前月)                                      --        +0.7%
 1000     欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年     2月初值       +1.9%         --
          同期)                                                             
 1000     意大利CPI(较前月)                         2月初值       +0.3%       +0.2%
                                                                            
                  (较上年同期)                                    +2.1%       +2.2%
               HICP(较前月)                                       +0.1%       -2.0%
                   (较上年同期)                                   +2.3%       +2.4%
 1000     欧元区失业率                                1月         11.8%       11.7%
 
     3月4日当周

 3月4日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0930     欧元区Sentix投资者信心指数                  3月           --        负3.9
 0930     英国Markit/CIPS建筑业PMI                    2月           --         48.7
 1000     欧元区生产者物价指数(PPI)(较上月)           1月           --        -0.2%
                                (较上年同期)                        --        +2.1%
 
            
 3月5日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0001     英国BRC同店零售销售(较上年同期)             2月           --        +1.90%
 0843     意大利Markit/ADACI服务业PMI                 2月           --         43.9
 0848     法国Markit服务业PMI                         2月           --         42.7
                                                                            
                   综合PMI                                          --         42.3
 0853     德国Markit服务业PMI                         2月           --         54.1
 0858     欧元区Markit服务业PMI                       2月           --         47.3
                     综合PMI                                        --         47.3
                                                                            
 0928     英国Markit/CIPS服务业PMI                    2月           --         51.5
 1000     欧元区零售销售(较前月)                      1月           --        -0.8%
                     (较上年同期)                                   --        -3.4%
 
  
 3月6日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 1000     欧元区国内生产总值(GDP)(较上季)         第四季修正值      --        -0.6%
                              (较上年同期)                          --        -0.9%
  (完)
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