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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 09:04 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月27日

**上海证券报**

--工信部提出宽带中国2013专项行动的阶段性目标包括新增固定宽带接入互联网用户超过2,500万户,新增3G用户1亿户等.

--新基金发行再现一日售罄,招商双债增强A份额昨日开始发行,首日认购份额已达到10.5亿元人民币的募集上限,决定提前结束募集.

--天齐锂业 称,其控股股东天齐集团透过子公司与中投公司子公司签约,中投将向天齐集团子公司投资约3亿加元,约占35%股权,以用于后者全面收购澳大利亚Talison锂业公司.天齐集团还与瑞信,工商银行 等签订融资安排.

**第一财经日报**

--外资银行代销基金申请已获正式受理,据消息人士透露,渣打银行中国,花旗银行中国和大华银行中国三家已递交资格申请材料并进入受理流程,其中渣打银行最早递交材料.

**21世纪经济报 道**

--圆通速递已聘请立信会计师事务所为其发行股票并上市提供审计服务,进展顺利的话,公司2015年底可在A股实现IPO.(完) (整理 林琦; 审校 黄凯)
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