《中国报摘》--其他报纸重要消息2月27日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
**上海证券报**
--工信部提出宽带中国2013专项行动的阶段性目标包括新增固定宽带接入互联网用户超过2,500万户,新增3G用户1亿户等.
--新基金发行再现一日售罄,招商双债增强A份额昨日开始发行,首日认购份额已达到10.5亿元人民币的募集上限,决定提前结束募集.
--天齐锂业 称,其控股股东天齐集团透过子公司与中投公司子公司签约,中投将向天齐集团子公司投资约3亿加元,约占35%股权,以用于后者全面收购澳大利亚Talison锂业公司.天齐集团还与瑞信,工商银行 等签订融资安排.
**第一财经日报**
--外资银行代销基金申请已获正式受理,据消息人士透露,渣打银行中国,花旗银行中国和大华银行中国三家已递交资格申请材料并进入受理流程,其中渣打银行最早递交材料.
**21世纪经济报 道**
--圆通速递已聘请立信会计师事务所为其发行股票并上市提供审计服务,进展顺利的话,公司2015年底可在A股实现IPO.(完) (整理 林琦; 审校 黄凯)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）