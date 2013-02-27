中国公开市场: 一级交易商今日可申报正/逆回购需求--业内人士

标题新闻：英国今年第一季经济增幅料从去年第四季的0.7%降至0.5%，因零售销售放缓-NIESR
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路透北京2月27日 - 业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日除可上报28天和91天期正回购需求外,还可申报逆回购需求,期限包括7天和14天.
针对春节后首周过宽流动性,中国央行上周大举回笼资金.不仅暂停了逆回购,且在近八个月后重启正回购,包括28天和91天品种.当周公开市场净回笼因此达到创纪录的9,100亿元.但市场多将此视为调节资金面的正常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定.
而本周二央行仍仅进行了正回购操作以回收流动性;不过在二级市场资金供给趋紧状况下,当日回笼规模较上周同期大幅缩减逾八成.
中国官方研究机构--国家信息中心周三发表报告建议,货币政策应适当回归稳健.针对当前货币发行增长较快,社会融资规模扩张,金融信贷领域风险增强的问题,建议保持适度的货币信贷投放的力度,避免流动性过快增长.一方面,通过正回购操作等流动性管理工具,保持市场流动性合理适度;另一方面,加强资金监管,规范金融机构表外业务,通过完善金融市场制度体系建设,引导货币信贷及社会融资规模适度增长.
2012年以来央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至春节前一周,则只滚动进行了逆回购操作,期限主要有七天、14天和28天,中标利率数月持稳,正回购多数时间询而未发.(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
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