离岸人民币: 远东发展发行10亿元点心债,定价5.875%-IFR

路透2月27日 - 据汤森路透旗下IFR报导，香港上市公司远东发展 成为春节后海外人民币市场上第一家发行点心债的企业。此笔三年期债券的发行规模为10亿元人民币（1.69亿美元），定价在5.875%。

最终定价位于参考利率区间5.875%-6%的底端，较之前的初步参考利率区间6%-6.25%大幅缩窄。债券获得3.3倍的申购。不过，根据熟悉交易情况的人士透露，发行方仍将规模控制在10亿元人民币，以配合其融资需求。

诚然，申购规模依然显示出随着投资者在春节假期后返场，人民币市场的流动性也相当充沛。其还反映出，三年期债仍然是最受投资者追捧的品种。

远东发展曾在去年11月放弃了一笔Reg S美元债券的发行，因市场大环境疲弱。主承销商巴克莱和德意志银行当时宣布的参考价在5.5%左右。

此次投资者似乎在人民币债券交易中找到了投资价值。一些人士将远东发展的债券与新世界中国地产 在1月底发行的30亿元人民币（4.76亿美元）5年期点心债进行比较，后者定价为5.75%，二级市场交易价在5.306%／5.206%。

然而，银行人士指出两家公司的差异蛮大。新世界中国地产的市值更加庞大，约为330亿港元（42.5亿美元），资产模达到980亿港元。相比之下，远东发展的市值约为46.7亿港元，资产规模在116亿港元。另外，新世界中国地产的财务杠杆比率也好于远东发展，两者分别为29%和81%。

另一方面，远东发展的业务较多元化，在亚太地区涉足地产开发、酒店和停车场等多项业务。新世界中国地产则专注于中国大陆房地产市场的开发，因此存在业务集中度过高的风险。两家公司的投资者构成也略有不同。比如，专注于亚太地区的客户看似更加青睐远东发展的交易。

远东发展的首笔点心债券没有评级，吸引到77家投资者总计33亿元人民币的申购。亚洲投资者占到该交易的98%，剩余2%债券为欧洲投资者所认购。在该笔交易的申购中，基金比例占到50%，银行为31%，保险公司和私人银行分别为3%和16%。

巴克莱、中信银行国际、中信证券国际、瑞信、德意志银行和工银亚洲一起担任联席主承销商和联席簿记管理人。中信银行国际是在该案推进过程中加入的。 (完)

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