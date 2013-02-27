《台湾报摘》--经济日报2月27日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 头版头条:
--房市热滚滚,除大型银行房贷额度供不应求,房贷利率更"步步高升",央行发布统计资料显示,1月五大银行的新增房贷利率飙上1.947%,不但比去年12月上涨0.035个百分点,更创下2009年2月以来的新高纪录.
* 其他:
--英特尔 昨日宣布,将承接可程式逻辑晶片(FPGA)指标厂阿尔特拉(Altera0部分晶圆代工订单,打破阿尔特拉与台积电 长达20年的独家合作局面.
--跨部会的金融赋税专案小组研议成果出炉,并已呈报行政院,长期看护医疗保险费扣除额、券商离境业务租税优惠及调降券商权证证交税等3项达共识,其余项目金管会与财政部各有坚持,将由行政院协调后做裁示.
--台北市信义计画区的A25土地将以BOT(兴建、营运、移转)方式释出,北市府昨日表示,此案的权利金底价为180亿台币,3月13日举办招商说明会,6月截止收件开始审标、7月选出得标者,目前除国内投资者之外,还有陆资、日商等外资探询. 完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）