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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 08:46 BJT

《台湾报摘》--经济日报2月27日

* 头版头条:

--房市热滚滚,除大型银行房贷额度供不应求,房贷利率更"步步高升",央行发布统计资料显示,1月五大银行的新增房贷利率飙上1.947%,不但比去年12月上涨0.035个百分点,更创下2009年2月以来的新高纪录.

* 其他:

--英特尔 昨日宣布,将承接可程式逻辑晶片(FPGA)指标厂阿尔特拉(Altera0部分晶圆代工订单,打破阿尔特拉与台积电 长达20年的独家合作局面.

--跨部会的金融赋税专案小组研议成果出炉,并已呈报行政院,长期看护医疗保险费扣除额、券商离境业务租税优惠及调降券商权证证交税等3项达共识,其余项目金管会与财政部各有坚持,将由行政院协调后做裁示.

--台北市信义计画区的A25土地将以BOT(兴建、营运、移转)方式释出,北市府昨日表示,此案的权利金底价为180亿台币,3月13日举办招商说明会,6月截止收件开始审标、7月选出得标者,目前除国内投资者之外,还有陆资、日商等外资探询. 完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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