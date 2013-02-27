版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 09:19 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月27日

* 明报:
     --有中国内地投资客毋惧双倍印花税,斥资共约6,100万港元,向华人置业<0127.H
 K>买入铜锣湾地带一楼约5间舖位.该名买家需付7.5%印花税即近460万港元,成为新辣
 招后,市场上最大宗的内地客买舖个案.   
 
   * 星岛日报:
     --新一届政府首份预算案预计会继续推出多项一次性纾困措施,如退税、免差饷
 及电费补贴等,并会注资150亿港元至关爱基金,好让落实扶贫委员会日后推出的试验
 计画.
     --长实         公布葵涌雍澄轩约95%买家已签约及已安排签约,另有少量买家
 要求延迟交易,将作个别处理.
     --香港即将落实推行场外衍生工具(OTC)监管及申报制度,日后如有金融机构或投
 资者手持的场外衍生工具水平,超越证监会预设的持仓上限及构成系统风险,最高刑期
 为判监7年或罚款500万港元.
 
   * 苹果日报:
     --堡狮龙         截至去年底止中期纯利大跌41.8%至3,409.1万港元.集团指整
 体零售市道仍然反覆,短期内会继续整合中国大陆及台湾市场表现较差的店舖.
     --新世界百货         中期同店销售增长降至9.2%,公司管理层预料全年只会维
 持在低双位数.
 
   * 东方日报:
     --金融管理局近年六度收紧按揭成数,将按揭审批边缘的借款人推向二按市场,去
 年涉及二按的新批按揭达38.59亿港元,占全年新批按揭金额2.01%,比例为金融海啸以
 来新高.
     --香港最大典当贷款服务供应商霭华押业今天开始招股,市场消息透露,国际配售
 已录得逾两倍超额认购.
     --联交所股权资料,李宁         于本月20日遭Dodge & Cox于场内减持42.95万
 股,每股平均4.722元,持股比例降至4.98%.
 
   * 文汇报:
     --东亚银行         宣布,恒基地产         主席李兆基将于4月24日退任东亚
 董事一职.
     --TCL多媒体         以及TCL通讯         主席李东生透露,2013年的电视机
 产销目标为1,800万台,较2012年的实际销量增长约16%;手机销量目标增长40%以上. 
 
   * 大公报:
     --受去年下半年恶劣天气以及内地工资上涨影响,亚洲果业         截止去年底
 止六个月核心盈利减少22.7%至2.5亿元人民币.(完)
    
    
    注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐