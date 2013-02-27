《香港报摘》--其他报纸重要消息2月27日

* 明报: --有中国内地投资客毋惧双倍印花税,斥资共约6,100万港元,向华人置业<0127.H K>买入铜锣湾地带一楼约5间舖位.该名买家需付7.5%印花税即近460万港元,成为新辣 招后,市场上最大宗的内地客买舖个案. * 星岛日报: --新一届政府首份预算案预计会继续推出多项一次性纾困措施,如退税、免差饷 及电费补贴等,并会注资150亿港元至关爱基金,好让落实扶贫委员会日后推出的试验 计画. --长实 公布葵涌雍澄轩约95%买家已签约及已安排签约,另有少量买家 要求延迟交易,将作个别处理. --香港即将落实推行场外衍生工具(OTC)监管及申报制度,日后如有金融机构或投 资者手持的场外衍生工具水平,超越证监会预设的持仓上限及构成系统风险,最高刑期 为判监7年或罚款500万港元. * 苹果日报: --堡狮龙 截至去年底止中期纯利大跌41.8%至3,409.1万港元.集团指整 体零售市道仍然反覆,短期内会继续整合中国大陆及台湾市场表现较差的店舖. --新世界百货 中期同店销售增长降至9.2%,公司管理层预料全年只会维 持在低双位数. * 东方日报: --金融管理局近年六度收紧按揭成数,将按揭审批边缘的借款人推向二按市场,去 年涉及二按的新批按揭达38.59亿港元,占全年新批按揭金额2.01%,比例为金融海啸以 来新高. --香港最大典当贷款服务供应商霭华押业今天开始招股,市场消息透露,国际配售 已录得逾两倍超额认购. --联交所股权资料,李宁 于本月20日遭Dodge & Cox于场内减持42.95万 股,每股平均4.722元,持股比例降至4.98%. * 文汇报: --东亚银行 宣布,恒基地产 主席李兆基将于4月24日退任东亚 董事一职. --TCL多媒体 以及TCL通讯 主席李东生透露,2013年的电视机 产销目标为1,800万台,较2012年的实际销量增长约16%;手机销量目标增长40%以上. * 大公报: --受去年下半年恶劣天气以及内地工资上涨影响,亚洲果业 截止去年底 止六个月核心盈利减少22.7%至2.5亿元人民币.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.