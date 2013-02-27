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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 08:47 BJT

《台湾重要政经日程》--2月27日

===================今日重要政经消息=====================

2/27(三) --11:00 投信投顾公会新春记者会. --14:00 第一届卓越中坚企业颁奖典礼. --16:00 博鳌亚洲论坛副理事长曾培炎拜会两岸共同市场基金会荣誉董事长萧万长. --16:00 经济部公布1月工业生产,12月为年增2.39%. --16:10 央行公布1月M2货币总计数,12月为年增3.67%. --16:20 经建会公布1月景气灯概况记者会.

==================近期重要政经消息======================

2/28(四) --228纪念日休假,金融市场休市.

3/1(五) --10:00 汇丰公布台湾2月PMI,上月为51.5. --12:30 央行代财政部标售"102甲6期"公债400亿台币,年期为10年期,3月6日发行.

3/5(二) --08:30 主计总处公布2月消费者物价指数年增率,1月为上涨1.15%. --14:00 台新金控 投资人说明会. --16:10 央行公布2月外汇存底,1月底时为4,065.57亿美元.

3/7(四) --16:00 财政部公布2月出/进口数据,上月出口年增21.8%. *--14:00 富邦金控 主办"后两岸货币清算两岸货币清算时期,台湾金融业的机会与挑战"论坛. *--14:00 新光金控 投资人说明会.

3/8(五) --14:00 富邦金控 投资人说明会.

3/13(三) --16:20 央行公布国际金融业务分行(OBU)最新数据.

3/18(一) --12:30 央行代财政部标售"102乙1期"公债400亿台币,年期为20年期,21日发行.

3/22(五) -- 8:30 主计总处公布2月季调失业率,1月为4.20%.

3/27(三) --12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券,数额200亿台币,期限364天期,28日发行.

4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日.

5/20(一) --16:10 央行公布第一季经常帐,去年第四季为顺差159.6亿美元.

6/12(三) --端午节休市一日.

9/14(六) --弹性放假补行上班一日.

9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.

10/10(四) --国庆日休市一日. (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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