《台湾重要政经日程》--2月27日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
===================今日重要政经消息=====================
2/27(三) --11:00 投信投顾公会新春记者会. --14:00 第一届卓越中坚企业颁奖典礼. --16:00 博鳌亚洲论坛副理事长曾培炎拜会两岸共同市场基金会荣誉董事长萧万长. --16:00 经济部公布1月工业生产,12月为年增2.39%. --16:10 央行公布1月M2货币总计数,12月为年增3.67%. --16:20 经建会公布1月景气灯概况记者会.
==================近期重要政经消息======================
2/28(四) --228纪念日休假,金融市场休市.
3/1(五) --10:00 汇丰公布台湾2月PMI,上月为51.5. --12:30 央行代财政部标售"102甲6期"公债400亿台币,年期为10年期,3月6日发行.
3/5(二) --08:30 主计总处公布2月消费者物价指数年增率,1月为上涨1.15%. --14:00 台新金控 投资人说明会. --16:10 央行公布2月外汇存底,1月底时为4,065.57亿美元.
3/7(四) --16:00 财政部公布2月出/进口数据,上月出口年增21.8%. *--14:00 富邦金控 主办"后两岸货币清算两岸货币清算时期,台湾金融业的机会与挑战"论坛. *--14:00 新光金控 投资人说明会.
3/8(五) --14:00 富邦金控 投资人说明会.
3/13(三) --16:20 央行公布国际金融业务分行(OBU)最新数据.
3/18(一) --12:30 央行代财政部标售"102乙1期"公债400亿台币,年期为20年期,21日发行.
3/22(五) -- 8:30 主计总处公布2月季调失业率,1月为4.20%.
3/27(三) --12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券,数额200亿台币,期限364天期,28日发行.
4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日.
5/20(一) --16:10 央行公布第一季经常帐,去年第四季为顺差159.6亿美元.
6/12(三) --端午节休市一日.
9/14(六) --弹性放假补行上班一日.
9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.
10/10(四) --国庆日休市一日. (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）