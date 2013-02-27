中国个股: 天齐锂业称中投拟入股其控股股东子公司,出资约18.4亿元

路透上海2月27日 - 中国四川天齐锂业股份有限公司 周三公告称,中投旗下一子公司将出资约18.4亿元人民币,入股控股股东天齐集团旗下子公司Windfield Holdings Pty Ltd(文菲尔德),该笔资金将用于文菲尔德全面收购澳洲锂矿企业泰利森.

公告指出,文菲尔德已与中国投资有限责任公司的子公司立德投资有限责任公司签订合同,按照合同约定,中投公司拟通过立德对文菲尔德投资约3亿加元(持股比例约35%,非控股权益),以用于文菲尔德以协议安排方式全面收购泰利森.中投公司已取得澳大利亚政府对该次入股无异议的批复.

此外,天齐集团及其子公司分别与瑞士信贷 、工商银行 、Twenty Two Dragons Ltd签署了金额分别为2亿美元、1.2亿美元和5,000万美元的贷款协议,符合文菲尔德与泰利森之间的《协议安排实施协议》项下约定的资金义务.

上述融资结构安排不影响天齐集团之前已取得的有关全面收购泰利森的中国国家发展和改革委员会、中国商务部、国家外汇管理局和澳大利亚外资审查委员会的批复.

天齐锂业去年12月曾公告称,拟非公开发行股票募集资金总额不超过40亿元人民币,用于收购Talison Lithium Ltd.,(泰利森)的股权等.

天齐锂业此前表示,控股股东成都天齐实业(集团)有限公司旗下子公司文菲尔德正推进收购泰利森的相关事宜,若收购成功,天齐集团未来拟将泰利森股权注入天齐锂业.

因拟披露重大事项,天齐锂业周二起停牌,由于泰利森将于周三召开股东大会审议文菲尔德全面收购泰利森事宜,天齐锂业将继续停牌,预计复牌时间不晚于3月1日,停牌前收报38.88元.(完)

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(here) (发稿 边竞; 审校 林高丽)