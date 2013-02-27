中国棉花: 2013/14年收储方案料近期推出,收储价或维持2012年水平--报载

路透北京2月27日 - 中国证券报周三报导称,随着2012/13年度棉花收储工作接近尾声,2013/14年收储料将于今年9月1日启动,并到2014年3月31日截止.业内人士预计,本次收储价格或将维持2012年的20,400元/吨水平.

报导并表示,中国国家发展和改革委联合八部委将于本月底、3月初发布《2013年度棉花临时收储预案》.中储棉信息显示,截至2月26日,中国已累计收购临时收储棉花619.57万吨.

同时,报导援引分析人士预计,新年度棉花临时收储预案或采取固定价格进行部分收购,这样不仅可控制收储量,减轻收储主体压力,同时也可适当对棉农进行支持.如国储收购定在400万吨,那么市场上能够流通的主体等级棉花将不多,对市场的影响将接近目前水平.如国储收购定在300万吨或以下,对市场的利空较大.

而国储收购新年度棉花的量,将根据今年抛储的量来决定.本年度首轮国储棉抛储工作将于3月31日结束.

据棉花信息网最新消息,截至26日,2013年度国储棉已累计出库成交54.63万吨.数据并显示,2012年棉花产量为716.4万吨,与2011年产量723.6万吨基本持平.