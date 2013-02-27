中国棉花: 2013/14年收储方案料近期推出,收储价或维持2012年水平--报载

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
路透北京2月27日 - 中国证券报周三报导称,随着2012/13年度棉花收储工作接近尾声,2013/14年收储料将于今年9月1日启动,并到2014年3月31日截止.业内人士预计,本次收储价格或将维持2012年的20,400元/吨水平.
报导并表示,中国国家发展和改革委联合八部委将于本月底、3月初发布《2013年度棉花临时收储预案》.中储棉信息显示,截至2月26日,中国已累计收购临时收储棉花619.57万吨.
同时,报导援引分析人士预计,新年度棉花临时收储预案或采取固定价格进行部分收购,这样不仅可控制收储量,减轻收储主体压力,同时也可适当对棉农进行支持.如国储收购定在400万吨,那么市场上能够流通的主体等级棉花将不多,对市场的影响将接近目前水平.如国储收购定在300万吨或以下,对市场的利空较大.
而国储收购新年度棉花的量,将根据今年抛储的量来决定.本年度首轮国储棉抛储工作将于3月31日结束.
据棉花信息网最新消息,截至26日,2013年度国储棉已累计出库成交54.63万吨.数据并显示,2012年棉花产量为716.4万吨,与2011年产量723.6万吨基本持平.
另外,报导还援引分析人士指出,新一年度收储价格稳定,有利于中国棉纺织企业国际竞争力的恢复.受国际棉价持续上行影响,内外棉价差也在收窄,棉纺企业国际竞争力将恢复.(完) (发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）