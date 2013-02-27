港报社评: 两岸互动见传承,政治对话待突破--信报2月27日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
新春伊始,元宵刚过,台湾的国民党荣誉主席连战在北京先后与中共新任和前任总书记习近平、胡锦涛会面,话旧欢谈,共表对两岸和平发展的良好意愿,虽未见具体成果,却蕴含重要意义. 连战此行定位为“走春访旧”,并无公布预设议题,惟时机上恰到好处,反映北京对两岸关系的高度重视.此外,大陆刚在上周召开2013年对台工作会议,而全国“两会”也将在下星期举行.此时此刻,正是北京新领导层就未来对台政策定向定调之际,连战的到访,当有助准确领略大陆方面对推进两岸关系发展的思路和期许,也可直接反馈台湾方面的意见,对于增加双方政治互信,自有裨益. 虽然连战在国民党内仍具相当的影响力,但当今台湾领导人马英九对两岸政治接触一直存有戒心,多年来趑趄不前,在政治对话问题上,相信短期内尚难突破. 然而,两岸关系经过8年的发展,已进入大交流、大合作、大发展的新阶段,无论民间交往,还是经贸合作,都日益频繁密切,这种和平关系的巩固和深化,必然难免触碰政治互信的问题,马英九虽然百般踌躇,但也明白毕竟需要面对.以连战为首的国民党内“深蓝”力量,正倒逼马英九在两岸政治议题上有所回应,迈开步伐.目前民望低迷的马英九,极须强化党内的凝聚力,对于连战和商界的声音,总不能充耳不闻. 看来,两岸政治对话虽然未可一蹴而就,互设联络办公室应有机会成为两岸关系再上台阶的下一步.
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路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）