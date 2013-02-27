港报社评: 意国乱局启示,欧猪复苏难上难--经济日报2月27日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
意大利选举后恐现悬峙国会,政治乱局可能拖到夏季重选后才明朗,惟无论谁上场,在民众对紧缩措施强烈反弹下,削赤改革步伐势放慢.欧猪政府弱势、人民不愿捱苦,欧猪经济今年衰退仍难见底,未来两三年都未见曙光.意大利政治乱局,更反映欧洲要摆脱欧债危机的步履蹒跚,困顿期恐比想像中漫长. 欧央行在去年9月推出直接货币交易,可无限量扫入欧猪国债,筑起欧债危机防火墙.当时有乐观派认为,只要欧猪国政府严格执行削赤措施、欧猪国民捱一年苦日子,欧猪经济最快在2014年就可企稳并见曙光. 然而,由奢入俭难,欧猪国民的忍耐力显然未如乐观派想像般强韧,尤其在政府愈削赤、经济愈收缩的恶性循环下,去年欧元区经济萎缩0.5%,今年料再缩0.3%,意大利、西班牙、希腊等国的失业率不只是双位数,部分更逾25%,人民生活困顿,令反紧缩示威、罢工活动无日无之,政客要么面对现实放松削赤,要么如蒙蒂般被选民遗弃. 欧猪国要脱困,本来需强势政府与愿捱苦的人民,才能推动大刀阔斧的改革,落实减债及重拾竞争力.惟现实是欧猪国政府弱势、人民更不愿捱苦,削赤步伐不得不放慢以纾民怨,重债难减、失业难救、经济难振,此令衰退期愈拖愈长,欧猪国明年不单难见复苏曙光,未来两三年都难走出迷失隧道. 在欧央行为欧债包底下,诡谲的意大利政局应不致令欧债危机再急爆,惟在意国政情反覆、欧猪国改革趑趄不前,恐不断引发金融市场大大小小的震荡,投资者须加留神.
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路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）