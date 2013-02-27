港报社评: 人口老化增政府承担,扩税基应对财政需要--明报2月27日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
近日,政府消息人士透露,虽然说财政司长曾俊华在本年度财政预算案不会宽减免税额,以免有更多人跌出税网,不过,也没有迹象显示曾俊华会提出税制改革.人口老化是清晰明确的趋势,数年后纳税人口开始逐渐减少,而卖地和印花税收入受经济周期影响,波动较大,但人口老化必然令政府在护老、医疗等开支增加,政府必须未雨绸缪,研议改革税制,扩阔税基,以应对必然增加的财政需要. 政府税务收入主要来自薪俸税、利得税、印花税、投资收入及卖地收入,其中薪俸税和利得税较容易预测,其他税项与经济周期有密切关系.另外,由于印花税、卖地和投资收入的不确定性,使政府不敢贸然增加经常开支,但是连年错估收入而出现的巨额盈余,却激发了要求政府派糖的诉求,结果是浪费资源,不但未能纾解问题,反而强化了深层次矛盾. 政府对人口老化的财政承担必然愈来愈多,需要稳定的财政收入来应对,即使现在经济环境好,财政又有盈余,但是政府还是应该高瞻远瞩,研议改革税制,扩阔税基.例如:加征股票交易印花税;开征奢侈品销售税. 今日发表的预算案,即使没有改革税制、扩阔税基的内容,我们仍然期望政府正视这个问题,尽快把此事提上议事日程.因为人口老化,政府怎样才有稳定而足够的资源应对,是政府需要回答的问题和善尽的责任.
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路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）