港报社评: 人口老化增政府承担,扩税基应对财政需要--明报2月27日

近日,政府消息人士透露,虽然说财政司长曾俊华在本年度财政预算案不会宽减免税额,以免有更多人跌出税网,不过,也没有迹象显示曾俊华会提出税制改革.人口老化是清晰明确的趋势,数年后纳税人口开始逐渐减少,而卖地和印花税收入受经济周期影响,波动较大,但人口老化必然令政府在护老、医疗等开支增加,政府必须未雨绸缪,研议改革税制,扩阔税基,以应对必然增加的财政需要. 政府税务收入主要来自薪俸税、利得税、印花税、投资收入及卖地收入,其中薪俸税和利得税较容易预测,其他税项与经济周期有密切关系.另外,由于印花税、卖地和投资收入的不确定性,使政府不敢贸然增加经常开支,但是连年错估收入而出现的巨额盈余,却激发了要求政府派糖的诉求,结果是浪费资源,不但未能纾解问题,反而强化了深层次矛盾. 政府对人口老化的财政承担必然愈来愈多,需要稳定的财政收入来应对,即使现在经济环境好,财政又有盈余,但是政府还是应该高瞻远瞩,研议改革税制,扩阔税基.例如:加征股票交易印花税;开征奢侈品销售税. 今日发表的预算案,即使没有改革税制、扩阔税基的内容,我们仍然期望政府正视这个问题,尽快把此事提上议事日程.因为人口老化,政府怎样才有稳定而足够的资源应对,是政府需要回答的问题和善尽的责任.