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货币新闻 | 2013年 2月 27日 星期三 09:30 BJT

台湾央行: 一个月存单开放申购天期改为28天,91和182天期存单利率照旧

路透台北2月27日 - 台湾央行周三表示,为了改善发行30天期存单因假日因素,易使每日存单到期金额集中或偏低的情况,因此今日起改发行28天期定期存单,利率维持在0.87%不变.91和182天期存单则照旧.

台湾央行也表示,因3月中旬的存单到期偏低,本周三、周五、及下周一(3月4日)再开放14天期存单申购,利率也在0.87%.

今日央行存单到期金额为2,743亿台币.

拆款中心资料 显示,周二当日的超额准备为355亿台币;超额准备为2,168亿台币,加计前期1%的超额准备为3,595亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校)
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