台湾央行: 一个月存单开放申购天期改为28天,91和182天期存单利率照旧

标题新闻：英国今年第一季经济增幅料从去年第四季的0.7%降至0.5%，因零售销售放缓-NIESR
英国国家经济社会研究院(NIESR) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北2月27日 - 台湾央行周三表示,为了改善发行30天期存单因假日因素,易使每日存单到期金额集中或偏低的情况,因此今日起改发行28天期定期存单,利率维持在0.87%不变.91和182天期存单则照旧.
台湾央行也表示,因3月中旬的存单到期偏低,本周三、周五、及下周一(3月4日)再开放14天期存单申购,利率也在0.87%.
今日央行存单到期金额为2,743亿台币.
拆款中心资料 显示,周二当日的超额准备为355亿台币;超额准备为2,168亿台币,加计前期1%的超额准备为3,595亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
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