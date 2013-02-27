港报社评: 热气球黑点,须铁腕执法--星岛日报2月27日

9位港人在埃及乐蜀热气球爆炸意外中不幸丧生,政府首要协助遇难者家属善后,同时要与旅游界合力,促请埃及当局彻查意外成因,还死难者公道. 埃及政府不惜劳师动众保障旅客安全,因为旅游业是埃及重要财源,贡献了国民生产总值超过11%,占服务业出口的40%,为国家赚取接近两成的外汇收入.在人浮于事的埃及,每8个就业人士,就有一个从事旅游相关行业. 埃及当局即时勒令停业,气球驾驶员全部要接受民航局再培训,又针对起飞地点乱糟糟的环境,划出新的升降场地,整顿起飞和空中秩序,同一时间空中最多只能够有8个热气球,不像以前同时有高达50个热气球争位. 发生爆炸的热气球,上月才通过安全检查.究竟今次意外是驾驶员操作不当,还是其他问题,成因众说纷纭,当局必须认真彻查. 自从茉莉花革命蔓延到埃及,穆巴拉克在两年前黯然下台,埃及旅游业受到重大打击,原因是游客担心新政府能否有效控制局面,政府威信下跌,埃及人对政府法令的尊重,比以前倒退,乐蜀意外令人担心会否大家为抢生意松懈了安全措施,政府又监管乏力. 今次致命意外后,政府重新禁止热气球升空,旅游业为了自保,将重新加强安全措施,以图挽回旅客信心.本港有旅行社即时停办活动,过去不少港人觉得热气球安全,经过今次事件,不待旅行社提醒,都加强戒心.日后旅行社恢复这类自选参加活动,需要在安全问题上对旅客多所提点.