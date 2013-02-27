港报财经评论: 热钱投机唔吓得--信报2月27日

热钱投机唔吓得 /习广思 金融世界再起波澜,说到尾都是资金惹的事.外围波动,先是上周传出有大型基金拆仓,以致金价急挫.周一晚日圆汇价转强,似是看淡的投资者冚淡仓所为.及至美股周一晚回落,拖累港股再一日大调整,恒指下试22,500点支持位,均是资金派对散场的证明.意大利没有政党能够取得大多数议席,或许是意料中事,但意大利债息抽升,反映欧债及政治风险仍在,随时成为造淡理由.资金市,资金事.近期资金减少流入港股,建银国际报告指,香港银行流动性储备下降,流动性趋紧,加上货币基础下降,表明资金可能流出香港.资金虽然仍在流入中港股票基金,但规模明显下降.特别要留意的是,债市集资活动减少,也是令到香港资金转弱的一个原因.如此种种,均令到市场调整有机会进一步加深. 汇市翻波,资金转弱,A股疲惫,美股回落,这些因素令本来炒得兴奋的投资者,突然醒觉宏观经济的阴霾正在增加,急急忙忙收割转观望.恒指上周大调整后,反弹力度不足,昨日开市后失守22,800点,午后人行公布假后第三次”正回购”,A股急挫并拖累恒指下跌至22,500点支持位,收报22,519点,下跌300点.大市全日成交额679亿港元,沽空比率急增至12%.市场形势暂不利于看好的投资者,今日恒指结算完成转仓后,指数有望回顺,但调整未必会那么快结束,昨日市况所见,大户仍在逐批抛售,全日有超过1,100只股票下跌,防守性的高息股、房托及收租股均告失守.因为等待,所以焦虑.中资股仍是大市沽售的对象,因为宏观政经局势酝酿变动,叫投资者等待之余,亦叫人停一停看清楚. 早前公布的汇丰制造业PMI下跌至50.4,虽然仍守在50这个枯荣分水岭之上,但数字低于预期影响市场心理,加上出口订单跌穿50,数据反映中国内地经济由去年第四季后的反弹或告一段落,接下来视乎中国在两会将会推出什么措施,以及如何定调今年经济增长.另一方面,央行进行”正回购”,加上房价回升势必带动通胀,虽然距离真加息仍有很长距离,但仍对市场造成心理影响.投资者在等待中有焦虑,一切都需要等待习李给予更明确的指示,所以在这段时间内,外围稍有风吹草动,便触动资金流的脆弱神经,眼前这个调整似乎尚未结束.

英镑弱势告一段落 /苏子 前晚及昨天的汇市呈现剧烈波动局面,市场主要以拆日圆短仓的交叉盘为主,因此导致日圆汇价大上大落.前天美元兑日圆由纽西兰市场的94.75高位暴跌至欧洲收市后所造的90.88低位才能喘定,此巨大波幅预料令不少日圆看淡的投资者损手.同时,欧罗汇价亦受到日圆的拆仓盘影响.加上负面的意大利选举结果,故汇价自欧洲市的1.3318高位大幅下挫至1.3155关键支持以下,昨天欧洲市早段欧罗兑美元更一度逼近1.30心理关口,幸而触及1.3017低位后已可以回稳过来.这两个交易天,汇市的剧烈波动情况反映市场大户正积极地利用拆交叉盘来触发市场上的止蚀盘,而在止蚀盘的推波助澜下,汇价的走势亦显得十分飘忽,不少短炒者亦很易在这种市况里损手. 前天当美元兑日圆失守20天SMA及欧罗兑美元跌破100天SMA的时候,明显见到有大量止蚀沽盘被成功触发.目前美元兑日圆及欧罗兑美元回升至上述的平均线阻力预料将遇上较严峻的沽压.若然能成功克服上述的阻力,则代表大户利用拆交叉盘来触发止蚀盘的活动已暂告一段落,故美元兑日圆及欧罗兑美元可望因此止跌回升.值得留意的是,在美元兑日圆及欧罗兑美元大幅下跌的同时,近期走势极度疲弱的英镑兑美元却呈现十分稳定的表现,汇价主要在上日的收市水平附近争持,英镑兑美元的大弱势甚有可能已于本周初暂告一段落,稍后一旦汇价成功突破上周五的1.5319高位阻力,预料会上试20天SMA阻力. 澳元兑美元与英镑兑美元一样表现较为稳定,未见趁机向下作出重大突破.一旦稍后主要非美元货币纷纷止跌回升后,澳元兑美元应可看高一线.短线而言,澳元兑美元的重要阻力位为200天SMA,若顺利克服此阻力,投资者可伺机采取趁低买入的策略,博汇价稍后再度上试1.05/1.06阻力区.