港报财经评论: 按图索骥,调整拆局--经济日报2月27日

按图索骥,调整拆局 /林瑞芬 早有预谋之港股调整浪,股民对每个利淡因素要细心拆解.受意大利政局有变所累,环球股市回软.恒指昨跌1.32%,收市报22,519.国指收报11,104,跌2.03%,大市成交额679亿港元.原以为周三期指结算效应,恒指死守22,700至结算为止,但外围淡风吹得急劲,守不住.22,400-22,599为牛证重货区.莫非大户要没收埋至此批牛证先肯放软手?龙年尾港股遭一招神龙摆尾后,踏入蛇年初遇软皮蛇,正如所讲,蛇年最紧要能屈能伸,现在要屈下先.细心对比中、美、港股走势图,按图索骥把脉当前港股调整浪滑落形势.先看港股,恒指及国指在2月初回落,首现明确下调浪.到上证于2月中旬之后,因人行进行正回购以担心银行收水为由而回,港股又捱第二波调整浪. 道指周一因意大利大选结果之困而深插了1.5%至13,784收市,但仍遥距于去年底水平约近12,900.上证从2月中有所回,也仍是遥距于去年底水平约近2,240,昨收报2,293,全日跌32点.基本上,恒指及国指试穿去年底水平,反映海外资金早就部署,等的是,2月意大利大选政治问题扰攘.3月的美国自动减支结论以及各大蓝筹及国企业绩.恒指及国指2月明显回,实情又早在1月初见到部署,当股指仍涨底下,见图显示长建 及电能实业 这类防守力却一路抽升,反映的是资金早换马防守,可见大户转身未如小投资者想像中灵活.港股在2月确现回调势,事后证明1月缓升为转折准备. 微观港股于去年9月至12月连涨,今年1月转折过渡,2月进行调整,虽说一路以来早见部署,也不宜掉以轻心,因欧、美困于政治不明朗因素,相对复杂.要因应事态的发展跟进拆局.论2月初以来跌浪,已出现两个波段调整小浪.未来,再有多少个波浪,目前为止,至少要待两个外围因素明朗化.相对地,各大国企及蓝筹之业绩之扰攘性较以上政治因素为轻,事关断估部分上市公司之业绩有数得计.只要公司在早前能与分析员沟通好,业绩预测不太偏离市场预期,意料之外自然不多,想藉业绩做文章之机会亦大减.好似中电 去年盈利倒退近10%,但股价在公布完业绩后未有太大负面反应,看来市场预早消化.就一众国企及中资股业绩前瞻而言,因去年第四季宏观经济逐渐回稳,市场预计四季度经营改善,大部分将缩窄2012年全年盈利倒退之幅度,公布出来的业绩,未必惊骇.业绩潮来涌,重中之重莫过于下周一公布业绩之汇丰,去年不断求售资产,入帐法对去年度及今年度业绩都会有所左右. 币策松紧,两会后明朗 /余少文 美股急挫,A股反弹昙花一现,中资股只好继续调整,但全国两会将于本周日召开,相信政府换届后,政策可趋于明朗,加快资源价格、金融、财税体制、节能环保等改革,尤其市场最关注货币政策是松还是紧.中国内地股市指数昨日一度止跌回升,可惜午后打回原形.上证综合指数又跌穿2,300点,拖累国企指数由头跌到尾,收市前低见11,083点,全日跌229点或2%,收11,104点,成交额142亿港元,只有6只主板H股可以逆市上升,升幅最多只有1.8%的招金矿业,成分股更全数下挫.而红筹指数跌59点或1.3%,收4473点,成交额44亿港元,成分股中只有北京控股 、华润燃气 和粤海投资 逆市上升,都是公用股. 虽然国指昨日急挫,但认为有机会见短期低位及反弹,上周已指出100天平均线是支持位,昨日升至11,076点,而指数去年11月低位10,190点升至2月高位12,354点,以黄金比率0.618倍调整为11,017点,如由去年9月低位8,987点的升浪计算,回调0.382倍为11,068点,支持位都指向11,000点水平.至于国指会开始中期升浪还是短期反弹,则有待观望.对于大市近日走势疲弱,相信是市场对中国内地今年货币政策产生疑惑所致,因为人民银行结束逆回购操作,过去一个多星期恢复正回购操作,但预期本周日揭幕的全国人大代表和政协会议,中国的政策在会议后可以明朗化.因为共产党去年底完成领导人替换后,目前是换届重叠期,因为旧领导人仍在政府架构上担任重要职位,两会后由”习李”正式接替”胡温”的政府工作,所以两会结束前,政策出现大方向性调整的机会微,自然加深政策不明朗. 当然,两会过后,预期中国维持货币政策”稳中略松”的做法,因为目前正回购操作金额不多,昨日只有50亿元人民币,反映中国是希望逐步收水.更重要是,中国内地经济只是弱复苏,并不稳固,去年第4季GDP增长虽回升,但只有7.9%,总理温家宝在两会工作报告中料把今年GDP目标定在7.5%左右.再加上中国经济工作会议去年底提出要降低企业融资成本,若然中国收紧流动性,反会影响经济复苏进度以及增加企业成本.