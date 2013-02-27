中港个股: 比高集团与华谊就影片西游的收益分成起争执

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
路透上海2月27日 - 热映电影《西游降魔篇》的收益分成起波澜;影片的投资方和发行方比高集团 和中国华谊兄弟传媒股份有限公司 各自刊登公告称,可取得该片在大陆地区发行之计算后净收益约70%分成收益.
比高集团周二公布了公告称,集团之附属崴盈投资及其他投资方为该影片投资方,除了享有取得该影片在大陆地区发行净收益10-30%分成收益外,另外计及票房分红及保证收益,投资方已与华谊兄弟达成协议有关票房分红相关安排,并华谊兄弟正与投资方安排签订相关正式书面协议,初步估计,投资方可实际取得该影片在大陆地区发行之计算后净收益约70%分成收益.
而华谊兄弟周二亦有刊登公告称,截至2月24日24时,该影片在大陆地区上映15天,据不完全统计,票房成绩约为9.9亿元人民币,公司就该影片票房分帐收入应获得的税前利润大约为1.96亿元(未经审计).
华谊兄弟周二开市起即临时停牌;周三公司再公告称,公司就该影片已投入投资额累计为8,800万元人民币,而根据协议,公司应得发行代理费为发行毛收益的12%,除此之外,根据该片不同发行情况,公司还享有取得该影片在大陆地区发行净收益70%-90%收益分成的权利.
即当大陆地区发行净收益大于等于2,000万元时,公司应得收益分成为该区间内发行净收益的70%,公告并称,截至公告日,除上述已签署和披露的一系列合作协议外,公司与其他投资方或合作方未再签署任何其他协议.
中国证券报周三援引业内人士指,分成收益相左或是计算口径不同所致,但两家上市公司在公告中都宣布自己在利益分配环节受益最大,有模糊概念、抬高股价之嫌.
比高集团周二收报0.206港元,过去一个月跌14%;华谊兄弟周一收报18.67元.(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）