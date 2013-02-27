电信产业: 中国移动今年将建成20万4G基站,总投资1,800亿元--报载

路透上海2月27日 - 中国证券报周三报导,继2012年建成2万个TD-LTE(分时长期演进)基站后,中国移动 2013年将建成20万个基站,总投资额高达1,800亿元人民币.

TD-LTE是中国主导的第四代移动通讯(4G)标准,目前国内由中国移动负责建设.分析人士指出,中国运营商加码投资4G网络建设,将使一批设备厂商或终端手机制造商走出业绩低谷,并带动包括制造商、运营商及产品线在内的全产业链的升级.据业界测算,4G投资将直接拉动通信全产业链投资逾5,000亿元.

报导称,对于中国移动而言,在3G数据业务落败对手之后,抢先布局TD-LTE网络、跑步入场4G时代的经营策略,看起来更像是"孤注一掷"的选择.2013年也被中国移动视为规模建设TD-LTE网络建设的重要时间窗口.

自从2009年3G网络建设开始,中国移动、中国联通 、中国电信 三家运营商便开始重新角逐移动通信网络的霸主地位.在3G市场,联通、电信凭借数据业务的技术优势、低价竞争王牌遥遥领先于中国移动,而中国移动则受用户规模与基站数量的影响而彻底落败.

数据显示,截至2012年12月底,中国电信的3G用户累计达6,905万户,3G渗透率达42.94%;中国联通的3G用户累计达7,646万户,3G渗透率为31.95%;中国移动的3G用户累计达8,793万户,3G渗透率仅为12.38%/

报导称,TD-LTE海外商用的平稳起步也成为中移动4G战略的重要砝码.2011年,中国移动联合日本软银 、欧洲Vodafone 、印度Bharti、美国Clearwire等海外运营商共同成立GTI联盟,借助这一国际合作平台,中国移动有望参与TD-LTE产业在全球的市场推广进程中.