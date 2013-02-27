电信产业: 中国移动今年将建成20万4G基站,总投资1,800亿元--报载

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
路透上海2月27日 - 中国证券报周三报导,继2012年建成2万个TD-LTE(分时长期演进)基站后,中国移动 2013年将建成20万个基站,总投资额高达1,800亿元人民币.
TD-LTE是中国主导的第四代移动通讯(4G)标准,目前国内由中国移动负责建设.分析人士指出,中国运营商加码投资4G网络建设,将使一批设备厂商或终端手机制造商走出业绩低谷,并带动包括制造商、运营商及产品线在内的全产业链的升级.据业界测算,4G投资将直接拉动通信全产业链投资逾5,000亿元.
报导称,对于中国移动而言,在3G数据业务落败对手之后,抢先布局TD-LTE网络、跑步入场4G时代的经营策略,看起来更像是"孤注一掷"的选择.2013年也被中国移动视为规模建设TD-LTE网络建设的重要时间窗口.
自从2009年3G网络建设开始,中国移动、中国联通 、中国电信 三家运营商便开始重新角逐移动通信网络的霸主地位.在3G市场,联通、电信凭借数据业务的技术优势、低价竞争王牌遥遥领先于中国移动,而中国移动则受用户规模与基站数量的影响而彻底落败.
数据显示,截至2012年12月底,中国电信的3G用户累计达6,905万户,3G渗透率达42.94%;中国联通的3G用户累计达7,646万户,3G渗透率为31.95%;中国移动的3G用户累计达8,793万户,3G渗透率仅为12.38%/
报导称,TD-LTE海外商用的平稳起步也成为中移动4G战略的重要砝码.2011年,中国移动联合日本软银 、欧洲Vodafone 、印度Bharti、美国Clearwire等海外运营商共同成立GTI联盟,借助这一国际合作平台,中国移动有望参与TD-LTE产业在全球的市场推广进程中.
报导指出,该平台将推动2014年底前在全球部署50万台基站、覆盖20亿人口的商业目标.相比3G制式,TD-LTE产业的国际化,无疑更能激发起中国移动等国内运营商大力投入4G业务的热情.(完) (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）