版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 09:28 BJT

《汇市简讯》主要货币兑日圆在东京定盘后走势趋淡

0110GMT

* 美元兑日圆与其他主要货币兑日圆走势在定盘后消退

* 日本临近财年年末,市场仍清淡

* 传言有资金汇回日本的相关流动,经纪商仍欲测试近期底部

* 美元兑日圆一路向下有买兴,91.00之前买兴稳固

* 下方有停止单,但稳健买单或排至周一低点90.88

* 从稍早高点92.27起有卖兴,目前为止卖单低见91.88.(完) (编译 隋芬; 审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐