(重发)更新版 1-中国公开市场: 逆回购需求申报重启,央行灵活调节应对资金面趋紧

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 资金面趋紧,今日可同时申报正/逆回购需求
* 逆回购上周起暂停,周四或有望重现
* 体现中国央行灵活调节资金面的稳定性
* 二级市场短券收益率走低,一年期IRS跌约5个bp (重发以删除首段赘字)
路透北京2月27日 - 随着中国银行间资金市场本周来突然趋紧,中国央行公开市场上周起刚刚暂停的逆回购操作,周三即又获准申报需求,明日有望重现.资金面压力将缓解的预期,带动早盘二级市场短券收益率应声走低,一年期利率互换跌约5个基点(bp).
业内人士周三透露,中国央行公开市场一级交易商今日除可上报28天和91天期正回购需求外,还可申报逆回购需求,期限包括7天和14天.
春节后首周的宽松资金面令上周央行在公开市场变招,逆回购逾七个月来首次缺席,并重启正回购,大幅回收流动性,但随着资金供需的变化,逆回购需求申报立即重启.分析人士表示,这体现出央行灵活调节以维护资金面的稳定.预计未来正/逆回购也可能交替进行操作.
北京一券商分析师表示,昨天满市场都是在借钱,央行今日允许申报逆回购需求也是灵活的调节资金面,平抑资金面近期出现的波动,保持其稳定.
"再说快开两会了,不能搞得上窜下跳的,稍微回收一下流动性,不能太过宽松,但是也不能太紧."她说.
受准备金补缴及上周公开市场大规模净回笼影响,中国银行间资金市场主要回购加权平均利率本周现不同程度的上涨,其中隔夜品种 从上周五的2.2066%,飙升至当前的3.9220%,七天 亦有逾100点bp的涨幅.
中国公开市场上周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元.对于央行上周暂停逆回购,重启正回购之举,市场多将此视为调节资金面的正常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定.
本周二央行仍仅进行了正回购操作以回收流动性;不过在二级市场资金供给趋紧状况下,当日回笼规模较上周同期大幅缩减逾八成.
中国官方研究机构--国家信息中心周三发表报告建议,货币政策应适当回归稳健.针对当前货币发行增长较快,社会融资规模扩张,金融信贷领域风险增强的问题,建议保持适度的货币信贷投放的力度,避免流动性过快增长.一方面,通过正回购操作等流动性管理工具,保持市场流动性合理适度;另一方面,加强资金监管,规范金融机构表外业务,通过完善金融市场制度体系建设,引导货币信贷及社会融资规模适度增长.
2012年以来央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至春节前一周,则只滚动进行了逆回购操作,期限主要有七天、14天和28天,中标利率数月持稳,正回购多数时间询而未发.(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）