(重发)更新版 1-中国公开市场: 逆回购需求申报重启,央行灵活调节应对资金面趋紧

* 资金面趋紧,今日可同时申报正/逆回购需求

* 逆回购上周起暂停,周四或有望重现

* 体现中国央行灵活调节资金面的稳定性

* 二级市场短券收益率走低,一年期IRS跌约5个bp (重发以删除首段赘字)

路透北京2月27日 - 随着中国银行间资金市场本周来突然趋紧,中国央行公开市场上周起刚刚暂停的逆回购操作,周三即又获准申报需求,明日有望重现.资金面压力将缓解的预期,带动早盘二级市场短券收益率应声走低,一年期利率互换跌约5个基点(bp).

业内人士周三透露,中国央行公开市场一级交易商今日除可上报28天和91天期正回购需求外,还可申报逆回购需求,期限包括7天和14天.

春节后首周的宽松资金面令上周央行在公开市场变招,逆回购逾七个月来首次缺席,并重启正回购,大幅回收流动性,但随着资金供需的变化,逆回购需求申报立即重启.分析人士表示,这体现出央行灵活调节以维护资金面的稳定.预计未来正/逆回购也可能交替进行操作.

北京一券商分析师表示,昨天满市场都是在借钱,央行今日允许申报逆回购需求也是灵活的调节资金面,平抑资金面近期出现的波动,保持其稳定.

"再说快开两会了,不能搞得上窜下跳的,稍微回收一下流动性,不能太过宽松,但是也不能太紧."她说.

受准备金补缴及上周公开市场大规模净回笼影响,中国银行间资金市场主要回购加权平均利率本周现不同程度的上涨,其中隔夜品种 从上周五的2.2066%,飙升至当前的3.9220%,七天 亦有逾100点bp的涨幅.

中国公开市场上周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元.对于央行上周暂停逆回购,重启正回购之举,市场多将此视为调节资金面的正常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定.

本周二央行仍仅进行了正回购操作以回收流动性;不过在二级市场资金供给趋紧状况下,当日回笼规模较上周同期大幅缩减逾八成.

中国官方研究机构--国家信息中心周三发表报告建议,货币政策应适当回归稳健.针对当前货币发行增长较快,社会融资规模扩张,金融信贷领域风险增强的问题,建议保持适度的货币信贷投放的力度,避免流动性过快增长.一方面,通过正回购操作等流动性管理工具,保持市场流动性合理适度;另一方面,加强资金监管,规范金融机构表外业务,通过完善金融市场制度体系建设,引导货币信贷及社会融资规模适度增长.