重发-中国货币市场: 逆回购报需求略缓回购利率涨势,缺钱者仍面临黎明前黑暗

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
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路透上海2月27日 - 受中国央行公开市场今天意外可以上报逆回购需求影响,银行间资金市场周三早盘主要回购加权利率涨势稍缓,未现昨日飙涨场面.不过因逆回购明日才可操作,目前资金供给稀缺致机构借钱难度有增无减.
交易员并称,若明日央行如期能进行逆回购操作,将有助缓和目前过紧流动性状况.不过具体改善度如何,届时还要再看操作规模.
央行公开市场今日可上报逆回购需求的消息出台后,被紧绷资金面严重压制的机构看到一线曙光.但早盘现实情况却仍是资金难求.
"重要的是把今天过去了,(现在)还是借不到钱."华北一银行交易员称.
对此,北京一券商交易员认为,目前属于"黎明前的黑暗".从今天报需求情况看,明日央行进行逆回购操作的可能性比较大.
与多数时间公开市场周三与周一报需求相一致不同,在保留正回购需求基础上,今日央行意外允许一级交易商新增上报七天和14天逆回购需求.受此影响,早盘现券短端收益率应声走低,一年期利率互换跌约5个基点(bp).
值得一提的是,上海证券交易所债券回购 早盘,一天期国债回购品种 今日继续飙升逾170个bp至6.5750%,而七天期品种仅在4.55%附近.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购
其中:隔夜 3.9347 3.7865 +14.82
七天 4.2715 3.8247 +44.68
14天 4.8386 4.2795 +55.91
上交所债券回购
其中:一天 6.5750 4.8000 +177.50
七天 4.5550 5.0700 -51.50
14天 3.8100 4.3100 -50.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.9300 3.6800 +25.00
七天 4.2200 3.7900 +43.00
14天 4.8300 4.2300 +60.00
shibor
其中:隔夜 3.9320 3.6900 +24.20
七天 4.2250 3.8110 +41.40
三个月 3.8866 3.8842 +0.24
-------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）